El govern de l’Estat, en col·laboració amb la Generalitat i la Diputació de Girona, millorarà els accessos de l’AP-7 a les comarques gironines per respondre a l’increment de trànsit (especialment de camions) que s’ha registrat des de l’alliberament dels peatges, el passat 1 de setembre. Entre les actuacions més destacades hi ha la finalització de l’accés de la Jonquera Nord per tal de poder completar tots els moviments; la construcció de noves rotondes per facilitar i distribuir el trànsit a l’Escala, Girona Nord i Maçanet; un nou aparcament de camions a Vilademuls i l’habilitació d’un gran aparcament a Girona Oest per tal de facilitar que la gent pugui compartir vehicle. Tanmateix, la solució més complicada serà per a Girona Sud, que també és l’enllaç més congestionat per l’augment de trànsit i que es troba subjecte al creixement urbanístic previst a la zona amb la construcció del nou Trueta i Campus de Salut. És per això que les tres administracions estudiaran, conjuntament amb els ajuntaments de Salt i Vilablareix, quina és la millor solució, tot i que per l’any que ve volen tenir executada una primera millora, ni que sigui provisional.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, el secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores, van constituir ahir el Grup de Treball per a les infraestructures de les comarques gironines, acordat en una reunió bilateral entre l’Estat i la Generalitat i que es reunirà a Girona cada dos o tres mesos. I el primer tema que s’ha posat sobre la taula ha estat la necessitat d’adequar els accessos de l’AP-7 a l’increment del volum de trànsit que hi ha hagut arran de l’alliberament dels peatges. Així doncs, entre aquest i el vinent, l’Estat ha anunciat una sèrie d’obres -algunes de les quals ja estan en execució- per tal de millorar-ne la funcionalitat.

Així, a l’enllaç de la Jonquera Nord (la duana), es farà un projecte per tal que els vehicles puguin completar tots els moviments, ja que en aquests moments només es pot anar al nord i es vol també facilitar el trànsit cap al sud. A la Jonquera sud, Flores va explicar que l’enllaç «canviarà poc», però que s’habilitarà la sortida de manera més natural i també es continuarà amb les tasques per habilitar els espais necessaris per a les operacions dels cossos de seguretat.

Els dos enllaços de Figueres -nord i sud- no canviaran la seva funcionalitat, però sí que s’hi faran actuacions de millora i eliminació de barreres. A la sortida de l’Escala, es farà una nova rotonda per millorar la connexió amb la carretera que porta al poble (titularitat de la Generalitat), per tal de facilitar la fluïdesa del trànsit sobretot a l’estiu. A Vilademuls hi ha projectat un aparcament de camions, mentre que a Girona es farà una nova rotonda per millorar la connectivitat amb la C-66 en direcció Banyoles, i es connectarà també millor amb Medinyà.

A la sortida de Girona Oest, la previsió és habilitar un nou aparcament per facilitar el car-sharing, és a dir, que la gent pugui compartir vehicle amb altres persones. «És una proposta innovadora i val la pena apostar per ella», va indicar Flores. Finalment, a la sortida de Maçanet de la Selva, que dona servei a la Costa Brava sud, es construirà una nova rotonda per millorar també la funcionalitat de la zona.

Segons va indicar Flores, l’objectiu és que totes aquestes millores es puguin executar entre 2022 i 2023.

Els nous enllaços, la N-II i l’estació del TAV a l’aeroport, propers temes de debat Tot i que la reunió d’ahir es va centrar en la millora dels accessos ja existents a l’autopista, en les properes trobades s’abordaran altres qüestions clau per a les comarques gironines: la possible construcció de nous accessos a l’AP-7 per garantir-ne la capil·laritat -tal com demanava l’informe elaborat per la Cambra de Comerç i la Diputació-, les millores necessàries a la N-II i la construcció de la futura estació del TAV a l’aeroport de Girona. En aquest sentit, el secretari general de Mobilitat, Ricard Font, va explicar que des de la Generalitat han constatat «la necesitat de disposar de l’estudi informatiu de l’estació del TAV a l’aeroport», i va indicar que «és necessari compartir-lo».