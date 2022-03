Uns arriben, els altres se’n van. I és que l’onada de solidaritat amb els ciutadans ucraïnesos s’ha estès per tots els racons de les comarques gironines. És el cas de Riudellots de la Selva, que dimarts va acollir 21 refugiats, entre ells, 14 nens. L’Ajuntament ha cedit cinc pisos per a acollir les famílies i avui començarà els tràmits d’empadronament i escolarització. Per la seva banda, Calonge i Sant Antoni també va ser ahir escenari de l’arribada de 5 refugiats ucraïnesos, que a partir d’ara s’allotjaran en un habitatge municipal. La família, que ha viatjat amb 3 menors, va embarcar a la frontera amb Polònia, en una furgoneta carregada de material humanitari donat pels veïns del municipi. D’altra banda, Lloret de Mar ha posat en marxa una oficina de primera acollida poder a poder donar resposta a les necessitats dels refugiats ucraïnesos, des de l’allotjament a la sanitat. En paral·lel s’ha iniciat una campanya solidària de recollida de medicaments, menjar i material.

I és que les campanyes no han fet més que aflorar arreu del territori. Gràcies a la iniciativa d’una veïna d’origen ucraïnès, Caldes de Malavella celebrarà demà un concert per a recaptar fons per Ucraïna. Per la seva banda, dues comerciants del barri de Sant Narcís de Girona han iniciat una campanya de micromecenatge per a poder anar a recollir refugiats ucraïnesos.

Qui ja ha posat rumb a Polònia són voluntaris de la Penya Blaugrana de Monells i de Galgos112 després de sentir la crida d’entitats animalistes ucraïneses, que reclamen aliments i medicació per les mascotes. Ho han fet carregats amb una tona de menjar per a animals, medicaments veterinaris, cotxets per a infants i 50 quilos de caramels. Allà recolliran 34 persones i 2 gossos.