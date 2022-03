A Catalunya hi ha 698 instituts públics, 265 dels quals porten nom de persona. D’aquests, però, només 41 són noms de dona. Es tracta d’una infrarepresentació que pateix el gènere femení i que ara l’entitat Amical Wikimedia vol reduir amb la campanya Més dones. El projecte, que s’allargarà fins el 8 de març de l’any vinent, vol promocionar les dones que donen nom als instituts catalans i, alhora, que totes elles tinguin una biografia a la Viquipèdia en català. De moment, però, només hi ha 11 dones que tinguin una entrada en aquesta enciclopèdia.

Per la seva banda, els centres amb nom de dona que no tenen una entrada a la Viquipèdia són de l’àrea metropolitana de Barcelona, però també n’hi ha un a Cadaqués. La doctora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona, Sílvia Simon, sosté que la majoria de centres que porten nom de dona és per a homenatjar persones vinculades al territori, com és el cas d’escriptores, artistes, pedagogues, científiques o polítiques.

En paral·lel, des d’Amical Wikimedia insten al departament d’Educació que fomenti que els nous instituts es bategin amb noms de dones per a intentar frenar la situació de desigualtat actual. Segons els membres de l’entitat és «molt difícil» canviar el nom d’un centre quan aquest ja n’ha escollit un, igual que també ho és amb els carrers. Per això, afirmen, cal incentivar que tots els centres de nova creació apostin per noms femenins.