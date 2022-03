Les unitats docents de l’Institut Català de la Salut (ICS) convoquen, durant els mesos de març i abril de 2022, jornades informatives adreçades a futurs especialistes en Ciències de la Salut interessats a cursar la seva residència en un centre de l’ICS. Les sessions tenen com a objectiu donar a conèixer els diferents programes formatius i, alhora, ajudar els futurs residents a escollir l’especialitat i orientar-los en el procés d’inscripció.

En el cas de Girona, el Trueta acollirà el 22 d’aquest mes una sessió informativa adreçada a les persones que volen fer la seva formació especialitzada a l’hospital. A l’acte, hi intervindran la directora del centre, la cap d’estudis i el president de la Subcomissió de Docència d’Infermeria, així com els responsables de Docència d’Infermeria, tant de l’Hospital com de l’atenció primària. Pel que fa a l’atenció primària, el 24 de març es farà la sessió informativa per a l’especialitat de medicina familiar.