El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès dos avisos de situació de perill per a l’Empordà aquest cap de setmana: Un per acumulació de pluges el dissabte a l’Alt Empordà i un de perill alt per mala mar, que es pot allargar fins dimecres.

El front que ha arribat aquest divendres deixarà pluges generalitzades a les comarques gironines, que seran especialment fortes a l’Alt Empordà. A més, aquest episodi de pluges portarà un temporal de mar que pot deixar onades de fins a 4 metres a la costa de l’Alt i el Baix Empordà.