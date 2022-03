Divendres 11 març

A les 17:30h · iINSTants · Plaça del Pallol

Hi ha instants en què la percepció del temps es distorsiona en funció de la nostra química cerebral. iNSTants vol reflectir aquests moments compartits per la humanitat, que cíclicament passa per aquestes experiències que es registren en la nostra genètica, però que des de l’individu són viscudes per primera vegada i tots improvisem.

A les 19h. · Assaig Obert: Episodi “Alexa” de la saga escènica Després de Tot · Teatre Municipal

El projecte que presenta PSiRC a Girona exexplora el gènere literari de les sagues amb una proposta escènica que transcorre a través d’episodis i que conclourà amb la gran obra final Després de tot. Aquests episodis estan concebuts com a spin-off que excaven l’interior de cada personatge de la saga per explorar la seva dimensió tràgica i mitològica.

Dissabte 12 març

De 9h a 22h · AnemxFeina · Plaça de la Independència

La fira consistirà, en diverses parades dedicades a exposar els productes o serveis dels associats de la patronal catalana i algun producte d'artesania.

A les 22h · Roberto Tarenzi · Sunset Jazz Club

Si el Jazz és l'art d'explicar històries a través de la creativitat compositiva improvisada dels músics, el trio de Roberto Tarenzi representa plenament aquesta tradició. Tarenzi, Bortone i Del Val barregen les seves formacions heterogènies, redescobrint l'essència del jazz, indagant profundament en la matèria de la música que proposen. Les composicions originals i els estàndards conviuen en un programa extremadament dinàmic.

A les 22h · La festa de “la Sotana” + Baya Baye · Sala La Mirona

La Sotana, el podcast d’humor i futbol de referència a Catalunya torna a casa. Els Avengers dels lols, el programa preferit del teu programa preferit us presenta la festa que van prometre. Un programa especial amb les millors seccions i, per descomptat, la tertúlia més estripada, indocumentada i 100% lliure de periodistes de la ràdio catalana. Després del programa, concert de Baya Baye + DJs.

Diumenge 13 març

A les 19h · Lucas Debargue, piano · Auditori de Girona

Lucas Debargue fa el seu debut a l’Auditori de Girona amb un programa eclèctic i hàbilment equilibrat, que mostra la seva personalitat. La seva aparició al Concurs Txaikovski de l’any 2015 va conquerir el món musical en l'espai de dos concerts. Des de llavors, Valery Gergiev ha estat un dels seus mentors. Mentre polia la seva tècnica començava una carrera atípica (no va decidir fins que tenia vint anys orientar-se realment cap a música).

A les 20h · Sunset Rhythm Kings · Sunset Jazz Club

L'incansable Dani Alonso encapçala els nous Sunset Rhythm Kings, un sextet de primeres espases dedicat al jazz clàssic. Els seus concerts són tota una experiència que transporta els oients a l'ambient de la Nova Orleans del segle passat, bressol d'aquesta música que tant emociona i apassiona. Veniu a gaudir dels nous ambaixadors del Club!

Durant tot el dia i fins dimarts · Fòrum Gastronòmic Girona 2022 · Fira de Girona

Durant tres dies Fòrum Gastronòmic es converteix en el centre neuràlgic del món de la gastronomia. Un esdeveniment consolidat amb més de 20 anys de trajectòria.

La innovació i la formació continuada del sector seran dos dels pilars més importants a l’edició d’enguany del Fòrum Gastronòmic Girona.

Figueres

Divendres 11 març

A les 20h · Ivette Nadal ‘Ara busco una altra cosa’ · Auditori dels Caputxins

La cantant i poeta de Granollers Ivette Nadal surt a la recerca d’identitats poètiques, filosòfiques i musicals amb Ara busco una altra cosa. Amb una identitat liberal i feminista de la mà dels poetes, Ivette Nadal estrena un espectacle-disc influenciat per Frida Kahlo i d’altres poetes i pensadors, també amb cançons noves de collita pròpia, alegres i madures, en un espectacle que també inclou una adaptació del nou treball discogràfic En nom de la ferida, concebut amb Pascal Comelade, i ara presentat amb guitarra i veu acompanyant-se pels darrers poemes del seu últim llibre publicat L’àngel i la infermesa del pensament.

Diumenge 13 març

A les 19h · ‘Les irresponsables’ de Javier Daulte · Teatre el Jardí

Què passaria si, un dia, de cop, comencéssim a dur a terme tot el que ens passa pel cap? Quins són els límits del que està ben fet i el que està mal fet? La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de setmana juntes fora de la ciutat. La Lila surt d’una separació traumàtica i les amigues la volen ajudar, però la cosa es complica i les tres dones es veuen arrossegades per un corrent d’emocions a flor de pell que les convertirà, sense elles voler-ho, en unes autèntiques irresponsables.

L’Escala

De divendres a diumenge · Cap de setmana de llibres · Diversos Espais

Autors com Rafel Nadal, Llucia Ramis, Glòria Coll, Susanna Rafart o David Castillo participaran en aquesta edició de la Vila del llibre que torna a celebrar-se en la quietud de l’hivern de l’Empordà.

Torroella de Montgrí

Dissabte 12 març · Dansa: “Gran Bolero” · Auditori de l’Espai Ter

Amb el fons musical d’El Gran Bolero de Ravel i interpretada per sis ballarins de Madrid i sis de Barcelona, Gran Bolero és una peça que ens parla de l’esforç i del plaer de resistir, una dansa obstinada sobre el trànsit entre gaudi i l’esgotament, un ball per celebrar el temps i l’espai que compartim; el que és intens i el que és fugaç; el batec i la calma.

Olot

Dissabte 12 març

A les 20h · Música “Nio” · Sala El Torín

La veu càlida de Momi dansa entre les vint-i-dues cordes de la kora. L’acompanya amb majestuositat l’arc del violoncel de Marçal, els sons delicats i gairebé transparents d’Aleix Tobias i els múltiples efectes sonors del violí de Carlos Monfort.

Salt

Dissabte 12 març

A les 20h · Teatre: “El cabaret del mirall” · Teatre de Salt

Una nova proposta de cabaret (música, dansa, humor) que es fa ressò dels temps que vivim, especialment pel que fa a la reivindicació d'un veritable respecte i igualtat entre gèneres i opcions sexuals. Una denúncia d'una part de la societat contra els poders polític i judicial i contra alguns estereotips patriarcals que consenten i relativitzen, encara massa sovint, comportaments violents i discriminatoris.

Lloret de Mar

Diumenge 13 març

A les 17:30h · Teatre: “Soc una nou” · Teatre de Lloret

L’advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat, cau d’una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, escolten als testimonis. Mentrestant, l’Omar recorda com va haver de fugir d’un país en guerra i com va perdre als seus pares al mar, esperant tenir una oportunitat a la vida.