Les al·legacions s’emmarquen dins d’una campanya per aturar els parcs eòlics que les entitats ecologistes consideren que afecten greument el territori i que, segons diuen, no estan alineats amb els objectius d’una transició energètica justa i sostenible. Per això, reclamen que es priortizi l’interès públic i no el de les grans empreses.