coral a les escales de la catedral. Les escales de la Catedral de Girona es van omplir ahir a la nit de cantaires espontanis i diferents corals de la ciutat per reclamar la pau a Ucraïna. Es va cantar el cànon Dona nobis pacem, una peça que crida a la pau. L’acte es va batejar com «No callis, canta. Una cançó per a Ucraïna».