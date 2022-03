La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i mig de presó un home per atropellar intencionadament el seu veí amb el cotxe mentre aquest caminava pel voral d'una carretera d'Olot. El fa responsable d'un delicte de lesions agreujades amb instrument perillós, ja que va atacar-lo amb un tornavís després de passar-li per sobre i deixar-lo atrapat sota el cotxe.

El relat de fets que considera acreditat el tribunal, però, descarta que la intenció de l'acusat, més enllà de voler-li fer mal a la víctima, fos de matar el seu veí. El mòbil seria una enemistat veïnal per l'ús de la víctima d'un camí que duia a la carretera (l'únic segons ell) i que segons l'acusat era d'ús privat.

Tot i considerar acreditat que volia escarmentar-lo arran d'aquest conflicte per un camí privat, el tribunal creu que no hi ha prou proves que demostrin que volia assassinar-lo. En primer lloc, diu, la velocitat que duia el vehicle, a uns 50 km/h, no és necessàriament "mortal". A més, un cop va envestir-lo, si hagués volgut matar-lo "hauria pogut fer-ho" perquè tenia la víctima en una situació "d'extrema vulnerabilitat". Per això l'absol d'un delicte de temptativa d'assassinat. La sentència encara es pot recórrer.

Més enllà de la pena de presó, també li imposa una indemnització de 10.000 euros, que haurà de pagar la companyia asseguradora.

La sentència resol que el dia dels fets, el 4 d'abril de 2017, la víctima va sortir de casa a peu i va baixar pel camí fins que va arribar a la carretera de Vallfogona, a l’N-260. A mig camí va trobar-se amb els gossos de l'acusat, que vivia al costat. Quan caminava pel voral d'aquesta via i en el mateix sentit de la circulació, va sentir de sobte el soroll d'un cotxe acostant-se, que el va acabar atropellant per darrere i va acabar al capó. Es va poder aixecar i llavors va reconèixer el seu veí, que feia maniobres cap endavant i endarrere amb el cotxe fins que el va tornar a envestir una segona vegada en un marge de la calçada. Aquesta segona envestida va provocar que li quedés la cama encallada entre el cotxe i la paret. Llavors, el conductor va sortir del vehicle i li va dir "ja no em vacil·laràs més passant pel camí". Seguidament, va agafar un tornavís i va començar a agredir-lo i a intentar-lo punxar amb l'arma blanca.

Després d'un forceig i de patir diverses lesions, un cotxe va aturar-se per prestar socors. En veure que la víctima tenia la cama enganxada sota la roda del cotxe, li va haver de dir diverses vegades a l'acusat que mogués el vehicle. Als cossos d'emergències que van prestar ajuda a la víctima els va sorprendre que no parava de repetir "em volia matar!". Alguns testimonis del SEM també van relatar que els va semblar estranya l'actitud "excitada" de l'acusat, que anava sense samarreta i amb els artells ensangonats.

La víctima va patir diverses lesions arran del succés, com ara una fractura de la tíbia i el peroné i també estrès posttraumàtic.

El tribunal conclou que més enllà del relat de la víctima, que és creïble i sense contradiccions, hi ha altres proves que donen veracitat als fets, com ara el testimoni de la conductora que va trucar al 112 i que no es va aturar perquè li va semblar una situació molt "violenta" que va interpretar com una agressió, no com un accident. La fiscal, que en un primer moment li demanava 15 anys de presó per intent d'assassinat, va canviar d'opinió al final del judici i va convenir que la intenció de l'acusat era lesionar-lo i no pas matar-lo, tal com ha resolt la sentència. Li demanava 4 anys de presó. En canvi, l'acusació particular mantenia els 15 anys de presó per temptativa d'assassinat. Per la seva banda, la defensa sol·licitava una pena de multa de 3 mesos per lesions lleus, i considerava que la víctima havia comès una negligència perquè caminava pel mig de la carretera, un fet que la sentència desmenteix.