Des de fa pràcticament cinc anys, la Càtedra d’Autisme de la Universitat de Girona treballa per divulgar el trastorn de l’espectre autista (TEA) i forma professionals sanitaris i del món educatiu per a millorar-ne el diagnòstic precoç i l’abordatge. Ho fan en col·laboració amb entitats de famílies de persones amb autisme perquè, assenyala el seu director, Mario Montero, és tan important la detecció precoç del TEA com que després rebin un suport multidisciplinari i individualitzat.

La Universitat de Girona és, juntament amb la de Burgos, l’única universitat de l’Estat amb una càtedra dedicada a l’autisme. «Fa anys que des de Girona hem apostat per l’estudi del TEA, ja que el percentatge de població afectada és molt alt, amb un 1,5%. Es tracta d’una patologia que físicament no es reconeix i que moltes vegades se’n culpabilitza els pares. És necessari fer-ne divulgació i visibilitzar el TEA perquè està envoltat de tòpics i imprecisions que cal aclarir», explica Montero. És per això que una de les iniciatives anuals de la càtedra és l’organització d’una jornada sobre el TEA, a s’Agaró, amb ponents internacionals de prestigi. Aquesta edició es focalitza en el benestar emocional de les persones amb TEA de qualsevol edat; adreçada a a professionals i familiars de persones amb el trastorn. S’ha convidat experts internacionals en aquesta àrea. Primerament, el belga Peter Vermeulen fa més de 20 anys que treballa per donar suport a les famílies de les persones autistes i durant la pandèmia ha desenvolupat el programa H.A.P.P.Y. El projecte dona suport a la planificació i gestió d’àrees que normalment han estat oblidades per altres teràpies i programes com el temps de lleure, la relaxació, poder ajudar a altres persones i el benestar emocional en general. A la tarda intervindran dues psicòlogues especialistes en autisme, Maja Toudal i Anke Schwiete, no només pel seu recorregut professional sinó perquè totes dues són autistes. A més, una d’elles té una filla que també té TEA. Oferiran moltes idees i recursos per donar suport a les persones amb el trastorn i a regular-se. Les inscripcions encara estan obertes i la jornada es farà a l’hotel S’Agaró de Platja d’Aro. També es podrà seguir de forma virtual. Aquests trastorns afecten la forma com la persona es comunica i es relaciona amb els altres i amb el seu entorn. A més, un altre patró bastant comú és el de conductes rígides i repetitives, a més dificultats de processament sensorial. Montero insisteix en la importància de no parlar de «patologia», sinó de «condició». «No són persones amb discapacitat, sinó neurodiverses amb molts perfils diferents», conclou.