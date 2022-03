La Policia Local de Ripoll multarà a partir d'aquest cap de setmana els participants de botellots i els establiments que venguin alcohol a menors. Es tracta d'activitats que ja estan prohibides per llei i que poden comportar multes d'entre 1.000 fins a 10.000 euros. El cap del cos policial, Francesc Campayo, explica a l'ACN que, amb l'aixecament de bona part de restriccions contra la covid-19, els botellots han crescut a la ciutat. Demanen a les famílies que "no normalitzin" el consum d'alcohol i drogues entre els joves i alerten que, en el pitjor dels casos, aquestes addiccions poden acabar amb violència a la llar. En paral·lel, també han començat a fer xerrades a escoles i instituts per abordar aquesta i altres problemàtiques.

Campayo està al capdavant de la Policia Local de Ripoll des de l'1 de febrer. Té una llarga experiència a aquest cos i també al de Mossos d'Esquadra. Afirma que la capital del Ripollès no destaca per tenir una alta activitat delictiva –està per sota de la mitjana catalana i un 80% dels delictes no són greus-. Hi ha altres problemàtiques, però, que cal abordar, com l'ús de l'espai públic i els botellots. "Ningú vol tenir aldarulls a sota de casa ni botellots, la gent vol viure tranquil·la i la ciutat és de tots; no podem permetre que sigui només per als que causen problemes els caps de setmana a la nit perquè tothom ha de poder circular amb seguretat", afirma. I la feina dels policies, afegeix, és vetllar perquè això no passi i fer complir la llei.

A finals de febrer es va impulsar una campanya per aturar la venda i consum d'alcohol a menors. Després de caps de setmana de patrullatge, han vist com s'ha reduït la presència de menors als botellots. Però encara és una pràctica molt habitual a la ciutat. "El confinament va deixar tancats els nois una temporada i, ara que ja poden sortir, s'han passat de la ratlla; de no poder res a poder-ho tot, i aquí venen els problemes", afegeix. El consum d'alcohol es concentra en places i parcs de la ciutat. Campayo recorda que només està autoritzat en llocs amb permís com les terrasses d'establiments i alerta que les multes són "molt restrictives", de 1.000 a 10.000 euros. També lamenta que encara hi hagi establiments que no demanin el DNI quan un jove els compra begudes alcohòliques.

Campayo també avisa que, en cas d'enxampar un menor consumint alcohol, seran les famílies les que hauran de fer front a la sanció. El cap de la policia local admet que estan molt preocupats per com la societat està "normalitzant" el consum d'alcohol i drogues entre els més joves. "Els pares han de saber on estan i què fan", remarca. Aquesta problemàtica també s'aborda des de Serveis Socials i un educador de carrer que treballa amb els joves.

Droga modificada i violència a la llar

Un bon exemple és el consum de marihuana. La droga està modificada genèticament i no és com la de fa vint anys, diu. "Fumar un porro d'ara és com cinc d'abans", alerta. I això dispara encara més les addiccions fins al punt que un jove ja només sap adormir-se o concentrar-se a classe fumant abans aquesta droga. I el problema, alerta el cap de policia, va en augment fins que es tornen agressius i perden el control. En el pitjor dels casos, l'addicció acaba amb agressions als mateixos familiars. "Quedaríeu parats de les trucades que rebem de nanos que tiren mobles o piquen els pares i tot ve del consum de substàncies". Els avisos sempre arriben de veïns o persones que passen pel carrer. I les víctimes, els pares, no denuncien mai perquè "senten vergonya" del que està passant. En les situacions més greus, el jutge demana ordre d'allunyaments als fills que ja no poden acostar-se als pares.

L'ús d'una unitat canina

Des de fa un temps, la Policia Local de Ripoll ha incorporat el servei extern d'una unitat canina. El gos, que patrulla acompanyat del seu entrenador, ja ha sortit amb agents de la Policia Local i els resultats són molt positius. "És un aprenentatge mutu i ens va molt bé pels serveis en cap de setmana", explica. El gos detecta la presència d'estupefaents entre els assistents de botellots i, al mateix temps, dona més seguretat als agents, que algun cop ja s'han vist encerclats sense incidents greus. No descarten en un futur tenir una unitat canina al cos, però faltaria pressupost i un equip entrenat.

Des de l'octubre s'han reforçat els patrullatges en cap de setmana i s'ha treballat amb la taula de seguretat, amb representants de l'oci nocturn, establiments, Ajuntament i cossos policials. "Hem donat un telèfon als comerciants i veïns perquè, en cas d'incidències, truquin directament a la patrulla i ser més àgils que no pas trucar a centraleta", explica. Un servei que els està funcionant molt bé. Actualment tenen 18 agents en plantilla amb una mitjana de 42 anys.