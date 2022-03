Es calcula que un 10 % de la població adulta pateix algun tipus d’insuficiència renal, és a dir, a la Regió Sanitària Girona hi ha unes 85.000 persones que tenen algun tipus de malaltia renal. En la població de més de 60 anys, el percentatge s’eleva al més del 20 %, i és molt més freqüent entre la població amb diabetis i/o pressió arterial elevada, on s’arriben a xifres del 35-40 %.

Si la insuficiència renal no es tracta pot arribar a ser mortal, per tant, és molt important una detecció precoç que permeti l’atenció i el maneig de la patologia, per tal d’ajudar a prevenir la morbiditat i la mortalitat que té associada. Quan els ronyons funcionen per sota del 60 % de les seves possibilitats, es considera que el pacient té una malaltia renal crònica i quan funcionen menys del 10%, que pateix una insuficiència renal avançada i que cal plantejar un tractament que substitueixi la funció que fan. És en aquest cas que els pacients han de fer diàlisi o, fins i tot, sotmetre’s a un trasplantament. A la demarcació de Girona hi ha un total de 1.159 persones diagnosticades d’insuficiència renal crònica avançada.

Aquests pacients amb malaltia renal crònica avançada que reben el tractament de diàlisi, el poden fer en un centre hospitalari mitjançant teràpia d’hemodiàlisi (la majoria de casos) o a casa (que és el que anomenem diàlisi peritoneal).

La diàlisi és el conjunt de tècniques que permet eliminar substàncies tòxiques estranyes presents a la sang o substàncies tòxiques pròpies, retingudes en excés, a conseqüència de la fallida del funcionament dels ronyons ―ja sigui sobtada o produïda al llarg de temps. És, per tant, un conjunt de tècniques vitals, perquè permeten sobreviure amb una qualitat de vida acceptable. La majoria de pacients fan diàlisi als hospitals o centres que ofereixen aquest servei.

La diàlisi peritoneal (DP) és un tractament molt senzill que no requereix l’ús d’equips tècnicament gaire avançats. Tan sols es diferencia de l’hemodiàlisi clàssica, la que es realitza als hospitals, en què la sang es tracta sense sortir del cos pel fet que el líquid de diàlisi s’introdueix a l’abdomen a través d’un catèter que s’ha implantat quirúrgicament. La DP permet als pacients seguir el tractament des de casa seva, cosa que evita desplaçaments i preserva al màxim la seva intimitat.

A la Regió Sanitària Girona també hi ha un total de 658 persones a les quals s’ha fet un trasplantament de ronyó. Aquest està indicat quan l’estat del pacient és bo i els avantatges del tractament superen els riscos que comporta qualsevol operació quirúrgica. Aquesta intervenció suposa, d’una banda, una millora important pel que fa a la qualitat de vida i l’autonomia dels pacients ―ja que deixen de dependre de la màquina de diàlisi― i, de l’altra, un augment de la supervivència ―perquè eviten moltes de les complicacions que apareixen amb la diàlisi a llarg termini.

Avenç en la tècnica

D’altra banda, un estudi liderat per l’investigador gironí, Marc Vives, demostra que un tipus de tècnica de diàlisi redueix el cost del tractament en pacients crítics cardíacs amb lesió renal aguda greu associada a la cirurgia cardíaca. Vives, que és investigador de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), ha comparat l’aplicació de tècniques de diàlisi convencionals amb la Diàlisi Sostinguda de Baixa Eficiència (coneguda com a SLED per les seves sigles en angles).

L’estudi constata que tant els pacients tractats amb les tècniques convencionals de diàlisi com els pacients tractats amb SLED van obtenir els mateixos resultats i pronòstic postoperatori, mentre que, en el cas de l’SLED, els costos d’aplicació es van reduir un 42%.