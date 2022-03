La Confederació Empresarial del Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT) no s’ha sumat a la convocatòria de vaga prevista pel sector a partir de dilluns que ve. L’aturada ha estat convocada per la la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies, una organització minoritària i sense representació en l’organisme de diàleg amb l’administració.

La CECAT entén els motius pels quals s’ha convocat, però recorda que en una reunió amb el govern de l’Estat van aconseguir que tirés endavant una llei que els permet repercutir l’increment del preu del carburant al client final. En aquest sentit, el president de CETCAT, Eduard Ayach, assenyala que, malgrat que no els agrada, han de carregar els costos de l’increment de preu del combustible. «Estem veient com s’està disparant a xifres desmesurades mai vistes i com a sector ens veiem obligats a prendre aquesta mesura», ha assenyalat. De la seva banda, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha fet una crida a la «calma» davant la vaga, tot i que ha admès la preocupació del Govern per l’impacte de la guerra.