L’encariment del preu del combustible està afectant greument al sector pesquer. «Amb lincrement és pràcticament inviable anar a pescar» explica el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad. El representant del sector recorda que no tenen un sou garantit i que el que guanyen depèn de les captures «i tota la despesa se’n va pel tub d’escapament». Abad ha explicat que la setmana vinent tenen prevista una reunió amb la secretària de Pesca del Ministeri de Medi Ambient a Madrid per tractar diversos temes, i un dels principals és aquest. Estan convençuts que si l’administració no preveu ajudes, el sector no ho suportarà. «Si les coses van així no serà viable sortir a pescar», admet Abad. Una embarcació gasta setmanalment una mitjana d’uns 5000 litres de gasoil, entre uns 800 o uns 1000 al dia. Per tant, l’encariment arriba a multiplicar per dos la depesa en aquests moments.

La Confraria de Barcelona ha decidit que a partir de la setmana vinent paralitzaran l’activitat davant una alça de preus que consieren inassumible.