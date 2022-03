La guerra a Ucraïna ha agreujat l’escalada dels preus dels costos de producció al sector agrari arran de l’espiral alcista de les matèries primeres, que ja s’havien incrementat el darrer any amb la pandèmia. La principal preocupació és el risc de desproveïment d’alguns productes i la situació de col·lapse a la qual es poden veure abocats pagesos i ramaders en no poder fer front a més despeses. I, és que bona part dels cereals que s’utilitzen per a l’alimentació animal o dels fertilitzants químics amb què s’abonen els camps s’importen des d’Ucraïna o Rússia. Des de JARC reclamen a l’Administració mesures excepcionals per garantir la producció d’aliments com ara exempcions fiscals i ajuts per donar liquiditat als professionals agraris.

L’Estat importa el 28% de blat de moro per alimentació animal d’Ucraïna, que és el quart exportador mundial d’aquest producte i la interrupció del subministrament n’ha disparat el preu. En el cas del porc, els pinsos representen entre el 60% i el 70% dels costos de producció.