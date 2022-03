L’Associació Cristiano Benèfica El Bon Samarità de Blanes, compromesa amb la lluita contra la pobresa i el risc d’exclusió social, passarà a constituir-se com a Fundació.

Per a explicar el nou projecte, i alhora per a repassar els trenta anys de trajectòria de l’entitat, ahir va reunir les autoritats municipals en un acte institucional. «Volíem explicar que fem un pas endavant, sortim de l'àmbit de l'associacionisme local que ha anat creixent per a transformar-nos en una Fundació perquè hem entès que l'activitat actual ens demana aquesta dimensió», va detallar el president de l’entitat, Jaume Torrado. Tot i això, va afirmar, «conviuran totes dues».

L’entitat va començar a caminar «ajudant a persones en situació d’exclusió social, sobretot que sortien de la drogoaddicció», va assenyalar. Després va anar creixent, obrint-se també als sensesostre i, arran de la crisi econòmica, «ja es va ampliar a tot tipus de persones en situació de pobresa o risc d’exclusió social», va recordar. Ho fa a través dels seus programes d’acció social, que compten amb una residència d’acollida temporal, un centre de distribució d’aliments, serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència, així com també la gestió i el seguiment de pisos d’emergència social i el servei de centre de dia. A més, disposen d’una botiga solidària, que ofereix mobiliari i articles d’antiquari. L‘objectiu dels programes és «restaurar l’autonomia de les persones i que tornin a adquirir el seu màxim potencial, posant èmfasi en valors com l’ètica o la generositat», va detallar Torrado.

A més, l’entitat actualment desenvolupa projectes de cooperació internacional al Senegal, on estan contribuint a la creació d'una escola professional de fusteria per a joves «que volen sortir del carrer»; al Pakistan, on proporcionen ajuda econòmica a orfenats de minories que viuen en extrema pobresa i a un centre de formació professional de cosidores per a rescatar noies de la prostitució. En paral·lel, col·laboren en un projecte per a portar combois humanitaris a Ucraïna i, alhora, un programa per a acollir famílies ucraïneses.