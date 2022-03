La crisi energètica està provocant disrupcions a la indústria catalana. En alguns casos, l'aturada de producció fa tres dies que dura. En d'altres, l'activitat continua, però s'ajusta per evitar les hores amb el preu més alt, després d'una setmana en què l'electricitat s'ha disparat, afectant especialment sectors que consumeixen més energia, com el siderúrgic, el químic o el paperer. «Les elèctriques estan robant a mans plenes», afirma el president de la Comissió d'Energia de Pimec, Joan Vila.

En el cas de Catalunya, la dependència del gas rus és menor, però els efectes del conflicte s'estan notant en l'increment de preu del mercat majorista de llum, que aquesta setmana ha arribat a pics de 700 euros el megawatt hora.

Les conseqüències de l'increment, impulsat per l'escalada alcista del gas, han provocat un clam empresarial a favor de la reforma del mercat elèctric per fer front a una «emergència industrial sense precedents». Una de les mesures que han posat sobre la taula els empresaris és desacoblar els combustibles fòssils de la fixació del preu energètic per pal·liar la situació.

Les empreses que fabriquen 24 hores al dia, com el cas de les papereres, estan patint especialment l’escalada dels preus de l’electricitat. L’empresa LC Paper, de Besalú, n’és un exemple. Per la tipologia de producció, la fàbrica de la companyia opera les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. La planta garrotxina necessita més de 100 GWh anuals. Equival a 35.000 llars, aproximadament el consum de la ciutat de Girona. Del març del 2021 al març del 2022, hi ha hagut un creixement disparat en la factura. Vila va resumir-ho a Twitter amb l’exemple de la seva empresa: « Març 2021: 311.000€. Març 2022: 2.200.000€. Algú es pensa que es pot sobreviure sense apujar preus?». Una factura del tot inassumible per a les empreses si no apugen els preus. A més, el líder patronal va afegir: «Amb un preu de l’electricitat que estigui desacoblat del marginal de gas, el cost seria de 719.900 euros, molt lluny de 2.200.000€. El sector elèctric ens espolia 1.489.000€. Crec que cal demanar responsabilitats».

Tot i això, Vila explica que ells es van «avançar» als esdeveniments i que el mes d’octubre van fer una aturada de deu dies després de l’increment continu del cost energètic a l’estiu. L’empresa, amb 90 treballadors i una facturació anual mitjana dels últims anys de 36 milions d’euros, té capacitat per a produir unes 50.000 tones de paper l’any. «Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre ja ens va afectar tot això perquè no podíem augmentar preus i això ens va portar a marges negatius», explica.

Davant d’aquesta situació, va decidir parar màquines i «trencar la barrera» d’augmentar preus. «Això passarà amb molts altres productes: cereals, oli i els plàstics. En definitiva, tots aquells productes en què l’energia hi intervingui», afegeix.

De moment, no es plantegen tornar a parar, però detalla que tenen certa «flexibilitat» de producció, baixant els torns cada una de les màquines que tenen.

Davant aquest escenari, les patronals auguren un panorama força complicat de cara als pròxims mesos. Pel president de la Comissió d’Energia de Pimec, la conseqüència «natural» de l’escala de preus serà una davallada del consum i, en conseqüència, una recessió econòmica que podria arribar a l’estiu.

L’augment del preu de l’energia tindrà efectes a tots els nivells, també a l’hostaleria, i a nivell d’empreses, diu, «o bé hi ha una reacció immediata per corregir el preu de l’electricitat desvinculant-lo del gas, hi haurà moltes empreses que hauran de tancar». «El sector elèctric està robant a mans plenes a tota l’economia i qui més ho pateix són les famílies i les pimes», afegeix Vila.