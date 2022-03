La Policia Local de Ripoll multarà a partir d’aquest cap de setmana els participants de botellots i els establiments que venguin alcohol a menors. Es tracta d’activitats que ja estan prohibides per llei i que poden comportar multes d’entre 1.000 fins a 10.000 euros. El cap del cos policial, Francesc Campayo, explica que, amb l’aixecament de bona part de restriccions contra la covid-19, els botellots han crescut a la ciutat. Demanen a les famílies que «no normalitzin» el consum d’alcohol i drogues entre els joves i alerten que, en el pitjor dels casos, aquestes addiccions poden acabar amb violència a la llar. En paral·lel, han començat a fer xerrades a escoles i instituts per abordar aquesta i altres problemàtiques.

Campayo està al capdavant de la Policia Local de Ripoll des de l’1 de febrer. Té una llarga experiència a aquest cos i també al de Mossos d’Esquadra. Afirma que la capital del Ripollès no destaca per tenir una alta activitat delictiva –està per sota de la mitjana catalana i un 80% dels delictes no són greus-. Hi ha altres problemàtiques, però, que cal abordar, com l’ús de l’espai públic i els botellots. «Ningú vol tenir aldarulls a sota de casa ni botellots, la gent vol viure tanquil·la i la ciutat és de tots; no podem permetre que sigui només per als que causen problemes els caps de setmana a la nit perquè tothom ha de poder circular amb seguretat», afirma. I la feina dels policies, afegeix, és vetllar perquè això no passi i fer complir la llei.