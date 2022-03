La cooperativa gironina Som Energia ha deixat d’acceptar nous contractes fins que no tingui més producció d’energia pròpia. La mesura arriba després de l’escalada contínua dels preus de la llum, que obligaria a apujar els rebuts de la llum als consumidors. Per això, mantenen oberta la campanya de captació de capital social, que arriba als quinze milions d’euros, amb la intenció d’ingressar deu milions d’euros més. A més, conviden a tots els clients a fer-se socis de la cooperativa per augmentar el capital social. Aquestes mesures permeten que l’empresa estigui preparada per a un escenari de preus de 500 €/MWh amb el volum d’energia que controlen actualment. Ara, l’empresa estudia si passar a fer factures setmanals per no esperar tant de temps entre la compra i el cobrament de la llum.

Segons la cooperativa, si es fessin nous contractes, es perdrien diners perquè implicaria comprar més energia a un preu elevat i fora del previst. Per altra banda, la cooperativa convida a tots els clients que es facin socis. Dels 7.300 contractes que no eren socis de la cooperativa, se n’han regularitzat uns 4.400 (3.000 son nous socis i 1.400 s’han vinculat a altres socis). Això ha suposat un augment de 300.000 euros de capital social.