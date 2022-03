Fregant la vella normalitat, ens preguntem com ens tornarem a saludar professionalment. No hi ha regles escrites, però els experts en protocol i comunicació no verbal vaticinen un decidit retorn d’estrènyer de mans tant per a homes com per a dones. El que no tornaran seran els dos petons a les senyores en reunions laborals i actes institucionals. Amb una incidència de Covid encara alta però una considerable relaxació de les mesures restrictives, les salutacions a l’àmbit empresarial encara no estan gens clares malgrat ser un gest molt important. «Saludar és llençar la nostra imatge.

Ara mateix dubtem i no sabem gaire bé com actuar. Sembla que juguem a pedra, paper i tisora ​​i esperem a veure què fa l’altra persona. Hi ha qui es limita a fer un gest amb el cap i n’hi ha que donen la mà amb decisió. Hi ha moltes maneres de donar la mà, inclosa el llanguiment o la força excessiva», explica Gerardo Correa, president de l’Escola Internacional de Protocol i de l’Organització Internacional de Cerimonial i Protocol. Actuar amb normalitat Correa afegeix que cada persona, en funció de la imatge que vulgui projectar, ha d’apostar per un tipus de salutació professional. L’expert pronostica un ràpid retorn de l’encaixada de mans, acompanyat, si escau, d’un somriure. «L’amfitrió, la persona que rep, ha de ser qui marqui la iniciativa i oferir la salutació per ser correspost per l’altre. Ara mateix, si algú no ens lliura la mà per estrènyer-la no ho hem de prendre com una falta de confiança perquè encara estem en pandèmia», subratlla l’expert. La salutació -afegeix- no és només una qüestió d’educació i d’urbanisme sinó un gest que marca la relació que volem tenir amb l’altra persona. «Amb la teva salutació també transmets la teva manera de ser. El millor és actuar amb normalitat», conclou. El responsable de l’Escola internacional de Protocol pronostica la desaparició dels dos petons a les dones al terreny professional.