La ciutat de Girona, així com Vic, han viscut l’hivern més sec com a mínim des de 1950, data en què es van començar a recollir dades a les dues ciutats, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A més, aquest hivern es pot considerar «càlid» a la major part de Catalunya, especialment als Pirineus, tot i que es pot qualificar de «normal» a alguns punts de la Costa Brava i de Ponent.

Un cop acabat l’hivern climàtic (que comprèn els mesos de desembre, gener i febrer), el balanç indica que ha estat sec i càlid a bona part del país, i les comarques gironines no n’han estat l’excepció. El tret més característic d’aquest hivern ha estat la situació d’anticicló predominant, amb una inversió tèrmica i una temperatura clarament superiors a les mitjanes.

Aquesta anomalia es va deixar notar, sobretot, al febrer, i molt particular als Pirineus, Prepirineus i a la serralada litoral, on es van assolir valors de fins a 3,5 graus per sobre la mitjana, com va passar en alguns punts de la Cerdanya. Per contra, en alguns punts del litoral i el prelitoral, van tenir les temperatures més fredes des de desembre de 2005.

A finals de desembre va arribar una massa d’aire tropical procedent del nord d’Àfrica que va comportar unes temperatures inusualment altes per al mes, però les comarques gironines encara haurien de viure una situació més anòmala: el 18 de febrer, una massa càlida va portar màximes per sobre els 25 graus al Gironès i la Selva, tot arribant fins als 27,3 graus a Anglès.

Aquestes altes temperatures han anat acompanyades, a gairebé tot el país, d’una falta preocupant de pluges, que ha obligat a activar l’alerta per sequera a 22 municipis de l’Alt Empordà i a posar en prealerta tot el sistema del Ter-Llobregat.

Aquest dèficit de precipitacions també és conseqüència de l’anticicló que es va instal·lar a Catalunya, i només se n’ha salvat una part de Catalunya: els Pirineus, on l’hivern es pot qualificar, fins i tot, de plujós.