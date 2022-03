Demà dilluns 14 de març començaran les obres de desdoblament de l’Avinguda Espanya, una de les vies més transitades de Palafrugell i una obra cabdal per a la mobilitat d’entrada al municipi i d’accés a la zona de platges. La setmana vinent, doncs, s’iniciarà la fase 1 del projecte, que comprèn l’adequació entre la plaça Josep Pallach i el carrer Àngel Guimerà.

Mentre durin les obres, el trànsit hi podrà seguir circulant, ja que la part d'obra es tancarà amb un perímetre de tanques i es deixaran dos carrils de circulació, més estrets, en els dos sentits de la marxa. Així, mentre es treballi en una banda de l’avinguda, restaran oberts dos carrils de circulació, un sentit plaça Pallach i l'altra en sentit cap a la plaça Floreal. Les obres també seran curoses amb els elements mediambientals, i si es retiren arbres per ampliar la via, la previsió és que es puguin replantar en un altre lloc o substituir-los més endavant per espècies autòctones i més adaptades a aquest espai del municipi.

D’altra banda, el carrer Àngel Guimerà romandrà tancat a la circulació en sentit l’avinguda d'Espanya a l'alçada de la illeta de la piscina i es desviarà la circulació en sentit avinguda de les Corts Catalanes i plaça d'Europa.

El projecte, que en la seva totalitat s’executarà al llarg de més de mig any, tindrà un cost d’aproximadament uns dos milions d’euros. Una vegada executat, l’ampliació de l’avinguda Espanya permetrà incorporar un tram més al vial de circumval·lació del nucli urbà de Palafrugell, que en els darrers anys s’ha consolidat com un dels principals eixos vertebradors del municipi. La nova urbanització de l’avinguda, amb un increment de la seva capacitat i la reedificació de les connexions amb la xarxa interior, també ha de millorar la circulació cap a l’interior del nucli urbà. En la seva fase final també està previst comptar amb un gran parc urbà i la connexió amb el carril bici que uneix Palafrugell amb Calella i Llafranc.