L’impacte de la pandèmia en la població ha debilitat encara més una sanitat pública que ja acumulava certes mancances. L’augment de les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques, per a visitar un especialista o, senzillament, la dificultat per accedir a l’atenció primària han provocat que cada vegada més població contracti una assegurança mèdica privada. I la previsió és que el registre creixi en els propers mesos, segons apunten tots els paràmetres.

Les darreres dades del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) del 2020 asseguren que el 36,5% dels catalans tenia una assegurança mèdica privada. Altres fonts consultades situen aquesta xifra al voltant del 30%, com és el cas d’un estudi del servei d’estadístiques ICEA (Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores i Fons de Pensions) juntament amb l’INE (Institut Nacional d’Estadístiques) i que es basa en les dades de pràcticament una vintena d’assegurances mèdiques. Aquest balanç també analitza les dades per províncies, illes i ciutats autònomes i, en el cas de Girona, destaca que se situa en novena posició amb una quarta part de la població amb assegurança contractada. En primer lloc hi hauria Madrid, amb un 36,7%, seguida de Ceuta (36,7%), Barcelona (34%), Melilla (31,9%), Biscaia (29,3%), Màlaga (26,8%) i Tarragona (26,7). Lleida tancaria les deu primeres posicions del rànquing, amb un 25,2% de població, dada idèntica que a Girona. Presidents de col·legis professionals de Girona ja han alertat recentment d’aquesta tendència i mostren «preocupació» perquè la sanitat pública s’està «empobrint» i fan una crida a revertir aquesta situació. El mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, admetia recentment que «l’augment de mutualistes és un termòmetre que indica que el sistema públic està perdent qualitat». Creixement continu a Montepio Una de les mútues que ha notat més aquest interès creixent cap a les assegurances mèdiques és la gironina Montepio, que en els darrers anys està tenint un augment continuat d’altes i, sobretot, el que més ha notat és una davallada de les baixes, en comparació a altres anys. «L’any passat vam tenir un 32% menys de baixes, hi ha més reticència a deixar les mútues tenint en compte la inestabilitat causada per la pandèmia», explica el cap comercial de Montepio a aquest diari. Una altra dada concreta que va en augment és que hi ha molts pares que afilien els seus fills quan neixen. De fet, un 20% de les noves altes corresponen a la població de 0 a 4 anys. «Una de les claus de l’èxit de Montepio entre els gironins és que la població busca proximitat i rapidesa; no fa falta haver de contactar amb operadors de Barcelona o Madrid per resoldre tràmits», especifica. De fet, el 8% de noves afiliacions a Girona el 2020 es van fer a Montepio. Muñoz afegeix que Girona, històricament han tingut èxit les mútues «per tradició i perquè es viu molt la cultura de l’associacionisme, a part que de mitjana el poder adquisitiu és bo». Finalment, també mostra preocupació perquè estan faltant metges i aviat hi haurà jubilacions massives. «Aquest és un problema que ens afecta a tots. A Girona estan faltant neuròlegs per exemple i, al final, ens veurem obligats a derivar els afiliats a Barcelona», lamenta.