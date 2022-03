L’any 2021 la província de Girona va registrar la xifra de divorcis més baixa dels últims sis anys. La tendència any rere any ha estat decreixent i sostinguda, i si ens fixem en la xifra que va tancar el 2015, 1.925, suposa prop de mig miler més de dissolucions que les formalitzades l’any passat, amb 1.473 demandes. En percentatges, la caiguda és d’un 24%.

Si ens centrem en la comparativa entre 2020 i 2021, els divorcis registrats a la província de Girona van baixar l’any passat un 6,5% comparat amb el primer any pandèmic. Segons les dades anuals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la majoria dels 1.473 matrimonis trencats a la província ho van fer per acord mutu (981). En un 33% dels casos, en canvi, els trencaments es van formalitzar per la via contenciosa. Si ens fixem en els jutjats d’arreu de la demarcació gironina, on més divorcis s’han registrat han estat a Girona (425) i a Figueres (269), coincidint amb el volum de procediments que assumeixen. Per contra, Puigcerdà és el partit judicial que menys n’ha rebut, amb un total de 32.

Els jutjats van dur a terme 790 modificacions de custòdies, guarda i aliments de menors, una xifra que també ha caigut respecte de l’any anterior, i de fet ja fa tres anys que està en baixada. Els procediments que es van fer amistosament van superar els que han anat per la via contenciosa, com sol ser habitual.

Pel que fa a les separacions, se’n van registrar 50, de les quals la majoria van ser consensuades. El registre de parelles estables va registrar 27 trencaments.

Finalment, hi va haver només una nul·litat matrimonial durant tot l’any, sol·licitada als jutjats de Figueres. L’any 2020, en canvi, va tancar sense que se’n registrés cap.

Tendència inversa a Catalunya

A Catalunya, l’any passat els divorcis van experimentar la tendència contrària, amb un augment d’un 1%. El 2021 va tancar amb 16.171 demandes de dissolució matrimonial, sumant divorcis, separacions i nul·litats. En total, durant l’any passat es van divorciar o separar 208 de cada 100.000 habitants.

Al conjunt de l’Estat, les demandes de dissolució matrimonial van créixer un 2,5%, fins a les 97.499 durant el 2021. Les demandes de divorci consensuades van pujar un 4% (57.168), i les contencioses ho van fer en un 0,7% (36.337). Pel que fa a les separacions, va caure un 0,4% en el cas de les consensuades (2.687) i un 3,9% en el cas de les contencioses (1.187).