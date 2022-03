Les mútues de salut privades de Catalunya van continuar guanyant clients durant la pandèmia de covid-19. Des de l’inici de les retallades el 2010, les asseguradores privades han anat rebent altes de ciutadans cansats de les llistes d’espera i la lentitud de la salut pública. S’hi suma la tradició mutualista que hi ha a Catalunya. La crisi del coronavirus també hi ha contribuït, i és que el 2020 les mútues privades catalanes van guanyar prop de 49.882 clients més, segons dades de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores. Algunes, com Assistència Sanitària, van tenir, entre març i desembre de 2020, un 36% més d’altes en comparació al mateix període de l’any passat. Durant el primer semestre de 2021 va guanyar un 24% més d’afiliats. Segons Unespa, un 31,82% dels catalans (2.436.133 persones) tenien el 2020 una mútua privada. El 2019, era el 31,35% (2.386.251 persones). El percentatge ha crescut durant els anys: el 2011 un 26,88% tenien una assegurança privada. Catalunya és l’autonomia amb més afiliats, juntament amb Madrid.