L’episodi de pluja ja ha deixat a Catalunya més de 20 litres a bona part del territori, amb registres especialment importants en sectors de l’Alt Empordà, on s’esperava que al final del dia es poguessin superar els 100 litres. I és que al conjunt del país no hi plovia tant des de finals de novembre. La precipitació va afectar bona part del territori des de divendres i durant tot el dia d’ahir, deixant registres de precipitació acumulada inèdits des de fa mesos.

Des de divendres i fins a mitja tarda d’ahir, per exemple, a Navata ja fregaven els 90 litres per metre quatrat, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Tampoc s’escapaven de la pluja al Baix Empordà, amb 85,4 litres per metre quadrat a la Tallada.

També hi havia acumulats nivells de pluja importants a Roses, amb 78,5 litres per metre quadrat i el pantà de Darnius-Boadella, amb 79,5. Altres registres molt destacats eren els de la ciutat de Girona (67,6 litres per metre quadrat), Sant Pere Pescador (64,8), Santa Coloma de Farners (64,3), Cabanes (60,3) o Torroella de Fluvià (60,4).

Les estacions de muntanya de tot el Pirineu també van registrar importants nevades durant la jornada d’ahir. Les estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya mostraven ahir al matí imatges que no es veien des de l’inici de la temporada.de La Molina, Vall de Núria (més de 20 cm), i Vallter, on les nevades van fer tallar al migdia la carretera de Setcases.

Alerta per onatge

D’altra banda, Protecció Civil també va activar l’alerta del Pla Inuncat per fort onatge sobretot al litoral nord del país durant tot el cap de setmana. En concret, el temporal marítim ha d’afectar entre ahir i avui el litoral nord amb onades que poden superar els 4 metres i impactar directament a la línia de costa, i que podrien provocar inundacions al front marítim. De cara a dilluns, està previst que el temporal marítim es mantingui encara intens i també s’afegeixi un episodi de fort vent a tot Catalunya menys al terç nord.