Ser diferent mai està de moda. I és que en una era governada per la superficialitat on la pressió social embriaga l'essència humana, desmarcar-se de les masses només pot ser cosa de superherois.

I l'Isaac es va atrevir a fer el pas. Va aterrar a l'institut de Celrà amb aspecte de noia però, dies abans de començar 2n d'ESO, es va treure la màscara. «Em va confessar que era un noi», recorda la seva mare, Irene Sánchez, que no pot evitar emocionar-se. Aleshores, li va fer una petició: «em va demanar que parlés amb els professors perquè el primer dia de classe ja el tractessin com a noi, com a Isaac». Ella va fer els deures i va anar a parlar amb la directora del centre però, submergida en un mar de nerviosisme per la nova acollida que rebria el seu fill, va topar amb una sorpresa. «De seguida es van posar a buscar informació, tant l’equip docent com la psicopedagoga es van involucrar per complet», recorda. I és que fins i tot, el centre va demanar que els vinguessin a impartir una formació sobre l'univers transgènere per a afrontar tant el cas de l'Isaac com els que puguin arribar en un futur no tan llunyà.

Ara, un any després, l’Isaac se sent alliberat i agraeix el suport que va rebre. «M’he sentit molt ben acollit, tant per part dels professors com dels companys». Tot i això, confessa que «sempre he hagut de sentir comentaris», però, amb tot, reconeix que «no em puc queixar». I és que l'Isaac sosté que la carta de la sort li ha somrigut. «L’acceptació depèn molt de l'escola i, sobretot, dels prejudicis que puguin tenir els professors i la direcció del centre». Però a banda de l'acceptació, hi havia una transformació organitzativa. «Li van canviar el nom a les llistes i tothom s’adreçava a ell com a Isaac, però el principal problema era el lavabo», recorda la seva mare. «Em va confessar que no gosava anar al lavabo dels nois per respecte als companys, perquè entenia que es poguessin sentir incòmodes, i tampoc volia anar al de les noies, així que a partir d’aleshores utilitza el lavabo dels professors», explica. De fet, recorda l’Irene, aquests van ser els únics canvis. «No hi va haver cap canvi en la seva persona, ell ja vestia com un noi perquè ja s’hi sentia», subscriu.

Combatre la por

Durant el camí, la por i l’angoixa han estat gairebé la seva ombra. «Em feia por que li poguessin fer mal, però quan ens vam asseure amb l’Isaac i li vaig confessar les meves pors, em va fer entendre que no havia de tenir por de res, que ell era un noi com qualsevol altre», recorda. «Vam fer el canvi de nom i de gènere al registre civil perquè se sentís còmode i ara ja no en tinc cap de por, veure’l tan feliç és la millor recompensa», afirma. A més, reconeix que «pel que els ha tocat viure, són persones molt fortes».

Una fortalesa que també comparteix la Mariona, que amb nou anys ha decidit ser la nena que sempre havia volgut ser. «Ens en vam adonar quan tenia tres anys, feia coses que ens sorprenien, que simplement no encaixaven amb la manera d’actuar que esperàvem d’un nen», confessen els seus pares, l’Alba i en Jordi, que afegeixen que «sempre posava molt èmfasi en l'aspecte femení, fins i tot, referint-se a ella mateixa en femení». Van anar passant els anys, però el sentiment seguia allà. «Per molt que facis veure que no hi és torna a sortir, perquè és allà», confessen. I van optar per a parlar-ho obertament.

D'això, recorden, ja fa tres anys. «És un xoc per tothom, perquè transita ella però també ho fa tot el seu entorn, la família, l’escola, tothom», sentencia la mare. Tot i així, assegura que «va ser impossible fer-ho tranquil·lament perquè la Mariona volia canviar-ho tot d'avui per demà». La mestra, recorden, ho va encaixar bé, igual que les companyes de classe. «Tot va fluir molt bé, ho vam explicar a les famílies i no va haver-n'hi cap que no ho entengués», afirma. Amb tot, però, lamenta que «sí que hi havia algú que et donava el condol, com si estes malalta». El que més els preocupava, però, era el «rebuig», que atribueix a «l’instint de protecció». Però confessa que, per sort, tot va sortir bé. «La mestra ho va afrontar amb molta empenta, amb molta il·lusió, s'ho va agafar com un repte professional perquè no s’hi havia trobat mai i s’hi va involucrar del tot», celebra. I va voler-ho treballar amb els alumnes. «Va explicar un conte als nens perquè ho entenguessin i ho van parlar, estem contents perquè no hi va haver cap problema, ja socialitzava com a nena i tot va ser molt natural, quan acceptes que és una nena ja no hi ha cap contradicció». Pel que fa a les extraescolars, i com que els pares ja ho intuïen, van optar des de bon principi per un esport mixt. «No l’haguéssim apuntat mai a futbol masculí, teníem clar que havia de ser una activitat mixta, i així, en fer el trànsit, ja no va haver de canviar d’extraescolar».

La Mariona i l’Isaac són els protagonistes de dues històries de superació, dos referents d’èxit per a nens i nenes que ho viuen en la seva pròpia pell. «Molta gent se sent obligada a explicar-ho a tothom quan fa el trànsit però no cal preocupar-se tant, el més important és dir-ho a les persones que estimes», aconsella l’Isaac.