El Fòrum Gastronòmic torna amb múscul a Girona

Les primeres espases del món de la cuina es concentren al Palau de Fires de Girona fins dimarts, 15 de març, en el marc del Fòrum Gastronòmic. L’esdeveniment, inaugurat ahir després d’ajornar-se dos anys consecutius a causa de la pandèmia, és un aparador on petits i grans actors del sector de l’hostaleria treuen múscul després de dos anys complicats. Al Fòrum hi ha més d’un centenar d’expositors i multitud d’activitats simultànies que ofereixen a professionals i aficionats infinitat de coneixement en diversos formats: tasts, debats, xerrades, conferències, aperitius... Una proposta que espera atraure 15.000 visitants i, en paraules del seu director, Albert Labastida, fa tornar al Fòrum «la mateixa essència que el 2018».

Art, innovació i proximitat

«Nosaltres venim al Fòrum a presentar la nostra ratafia Maus. Venir aquí ens permet conèixer de primera mà els clients del sector i també donar-nos a conèixer», expliquen Xavier Fernández i Guillem Pujol, dos dels cinc socis que hi ha darrere aquest projecte empresarial que, a banda de versionar la ratafia clàssica creant una beguda amb menys graduació alcohòlica, pretenen ser un punt d’expressió i experimentació artística. Per fer-ho, col·laboren amb artistes com Ferran Palau, Blanca Miró o Albert Madaula: «Venim del món de la producció audiovisual i teníem clar que volíem vincular el projecte al territori i també a la cultura amb la finalitat de ser un mitjà d’expressió amb un toc irreverent».

A pocs metres dels socis de Maus hi ha Paola Rodríguez, que encapçala l’expositor de l’empresa Chef Works, especialitzada en roba per a xefs i que aposta per una gamma de productes que incorporen materials reciclats i sostenibles. Rodríguez destaca que tot i ser la primera vegada que participen en el Fòrum, estan «sorpresos» per la quantitat i qualitat de personalitats del sector que es reuneixen aquests dies a la ciutat. «Girona és un mercat molt i molt important i aquesta cita, per volum i magnitud de les persones que venen, converteix el fòrum en un dels tres o quatre més importants a nivell mundial. Això és el passeig de la fama de la cuina».

Entre aules gastronòmiques, aules de debat, sales de conferències, racons de cafè d’autor i àrees de networking hi ha la mostra de Dolça Abella, un projecte impulsat per dos apicultors de Crespià que produeixen mel entre les Gavarres, el Pirineu i el Cap de Creus: «Jo i la meva parella, en Sergi, ens hi vam posar una mica per afició perquè ell de jove havia tingut abelles i a poc a poc ens hi vam dedicar fins a convertir-nos en apicultors», recorda Laura García, copropietària de l’empresa. La seva mel, produïda en diversos racons i parcs naturals de la província, ha guanyat el premi «Girona excel·lent» i, segons apunta, venir a una cita com el Fòrum suposa una oportunitat més per presentar-se: «Som petits empresaris, no tenim molta difusió, i això ens ajuda a publicitar-nos i que la gent del costat sàpiga qui som i que puguin comprar la nostra mel».

Entre els expositors del Fòrum n’hi ha uns que destaquen per ser la quarta generació que s’especialitza en la comercialització de caragols: «Fa respecte al principi perquè no hi estem acostumats, però tot és donar-li una oportunitat i et sorprèn perquè el caragol el pots adaptar i usar en molts plats», diu Clàudia Bronsó, dedicada a la venda del caragol bover a través de B de Gust. «El fòrum per a nosaltres és una manera de visibilitzar-nos com a productor local i acompanyar-nos d’empreses que també formen part d’aquest cercle. Ens interessa perquè ve gent de tota la comarca i sobretot trobem una varietat de client diferent».

Recuperació postpandèmia

Per alguns dels expositors, el retorn d’aquesta cita és també un símbol de recuperació després d’uns mesos complicats en què la restauració s’ha vist minvada per les normatives sanitàries derivades de la covid-19 i que van suposar, per a alguns negocis, l’aturada total o una afectació econòmica important.

«La pandèmia ens va afectar molt perquè el 98% de la nostra venda és a hostaleria i durant el temps que ha estat tancada ha sigut una bona patacada. Ara sí que ens recuperem, perquè per sort o per desgràcia l’hostaleria ha fet un canvi on s’opta per menys personal, però que tira més de producte de quarta i cinquena gamma com poden ser canelons, croquetes, garrí, cabrit i vedella i en aquest marc els nostres productes han tingut molt bona acceptació», detalla Eduard Batlle, gerent de l’empresa bescanonina Ànec dels Pirineus, dedicada als productes derivats de l’ànec i especialitzat en una segona línia de negoci de productes sense gluten. Per Batlle, que ha trepitjat el Fòrum en més d’una ocasió, aquest esdeveniment representa «estar a dalt» i «que la gent del sector et pugui escoltar».