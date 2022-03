Un memorial de greuges de vuit pàgines sobre els canvis que pretén instaurar Educació s’ha fet arribar als Serveis Territorials d’Educació a Girona signat pel 100% de les direccions dels Instituts públics de les comarques gironines.

La situació que viuen, asseguren només de començar la seva queixa, és dramàtica. I el text amb la qual la descriuen encara ho és més: «Portem dos anys gestionant una pandèmia que era nova per a tothom però que ens ha demanat reinventar-nos un cop i un altre i romandre al peu del canó fins avui dia, tot havent de deixar de banda la nostra vida personal i l’impuls de la nostra funció com a líders pedagògics dels centres que representem». I continuen amb el dramatisme, al qual incorporen ara una mica de malestar corporatiu: «Sabem que no som l’únic sector afectat, però el desgast que portem acumulat ha fet que durant els darrers mesos haguem rebut les notícies i els canvis imposats pel Departament d’Educació com un menyspreu a la nostra feina i al professorat que tenim als centres».

Per tot plegat, els directors dels instituts gironins fan arribar al responsable d’Educació a Girona, Adam Manyé, una llarga llista de «preocupacions reals» per tal que se’ls escolti i «aportar respotes preferiblement per escrit i sense intermediaris».

El canvi en el calendari encapçala la llista. Com s’ha anat dient des que es va anunciar posen de manifest que avançar-lo al 7 de setembre «és difícilment compatible amb la gestió de les llistes d’espera d’ESO fins el 2 de setembre, amb el que això suposa de matrícules d’última hora, confecció de grups i traspàs d’informació als equips docents» i es porta a terme «sense escoltar ni tenir en compte l’opinió dels qui, en definitiva, estem oferint el servei públic educatiu a les coles i instituts de Catalunya».

Les objeccions continuen en els següents punts fins arribar a tretzeapartats diferents: currículum ESO; currículum Batxillerat; sobre la sentència del 25% en llengua castellana del TSJC; el pla d’impuls català; l’estratègia digital de centre; les despeses de funcionament; l’horari de permanència als centres; mantenir la jornada continuada; la dotació docents covid; la dedicació i responsabilitats dels equips directius; els recursos addicionals; i el programari de gestió.

El professorat demana una revisió urgent de l’horari de permanència als centres i proposen tornar al model de 18 hores lectives més 6 de permanència al centre. Un total de 24 hores presencials a la setmana en horari fix i flexibilitat per a la resta d’hores de permanència al centre.

També demanen mantenir la jornada continuada perquè creuen que evita la conflictivitat als centres i millora el rendiment acadèmic. A més, permet fer compatibles les activitats extraescolars i milloren la conciliació familiar, diuen. Demanen recursos com «proporcionar una plantilla suficient per a reduir les ràtios a les aules que és una de les mesures que ens faciliten treballar la diversitat dels alumnes i assegurar la inclusió de tots ells» i saber si al proper curs es disposarà de reforç pel tema de la Covid.

L’encariment del preu de l’energia també apareix entre les queixes per la falta de previsió de l’increment que comportarà en el manteniment.

Aquestes i la resta de la llarga llista de queixes adreçada a Educació reclamen que es tingui en compte el professorat. Els centres demanen més personal, no sempre docents, i un membre més a l’equip directiu perquè conclouen: «Els equips directius anem assumint cada any més responsabilitats i tasques, fins al punt que estem desbordats». «Creiem que estem en un punt de desconnexió que no havíem viscut mai abans i reclamem que se’ns escolti i se’ns proporcionin solucions a les qüestions plantejades en aquest document que farem arribar, també, al Conseller d’Educació, Sr. Josep Gonzàlez-Cambray», acaba l’escrit.