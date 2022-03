El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va explicar aquest diumenge que entre 35 i 40 CAP de Catalunya recolliran a partir d’abril mostres de pacients que tinguin símptomes a les vies respiratòries per tal de monitoritzar la covid a Catalunya, igual que altres virus. Serà un seguiment com el que es fa de la grip però «molt més reforçat», va explicar a Catalunya Ràdio. Amb aquesta recollida de frotis s’arribarà a una mostra del 10% de la ciutadania. A més, els hospitals seqüenciaran els casos més greus, els dels ingressats a l’UCI, i també hi haurà vigilància de les aigües residuals. A partir de totes aquestes dades es faran models predictius.

Pel que fa a la mascareta en interiors, Argimon va demanar un cop més deixar d’utilitzar-la ja a les escoles de forma gradual. Va explicar que en altres països, com Andorra, s’ha retirat fa tres setmanes i no han tingut ni un sol rebrot als centres educatius.