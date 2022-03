Banyoles ha registrat aquest cap de setmana un total de sis robatoris amb força a l’interior de vehicles, que es trobaven estacionats en comunitats privades. A més, també s’hi han sumat dos robatoris a l’interior de trasters.

Aquests delictes segueixen una tendència creixent. Fonts de l’Ajuntament de Banyoles apunten que des del desembre s’han disparat les denúncies per robatoris d’aquestes característiques. Des d’aleshores, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra han arrestat un lladre reincident per un delicte continuat de robatori amb força a l’interior de vehicles, que ja acumula dotze detencions.

Per a fer-hi front, els cossos policials han intensificat els controls, han reforçat la vigilància i han engegat una campanya de conscienciació ciutadana per a evitar que els veïns deixin objectes de valor a l’interior dels vehicles. A més, l’alcalde del municipi, Miquel Noguer, s’ha reunit amb el president de l’Audiència de Girona, José Isidro Rey Huidobro, per a manifestar la preocupació del municipi amb la detenció, la posada en llibertat i la posterior reincidència del lladre.