La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un jove acusat de violar la seva parella aprofitant-se que estava beguda. Víctima i acusat eren germanastres i feia uns anys que mantenien una relació sentimental.

Els fets haurien tingut lloc la nit de Sant Esteve de 2017 al pis d’estudiants on vivia l’acusat. Segons les acusacions, aquell dia havien sortit de festa en diverses discoteques de Girona. Van decidir quedar-se a dormir al pis del processat en comptes de deixar la víctima a casa seva, a Empuriabrava. També es va quedar a dormir un amic que havia vingut amb ells.

Aquella nit, segons va explicar la víctima durant la seva declaració, no es trobava bé perquè tot i que havia begut poc, no estava acostumada a beure i l’alcohol l’afectava molt. De fet, en arribar al pis va vomitar, i després va anar a dormir amb l’acusat. Va ser quan estaven sols a l’habitació quan l’acusat la va violar, segons va manifestar. L’endemà, quan la duia cap a casa, la víctima va es va referir a les relacions que havien tingut durant la nit i li va dir que per ella havien sigut una violació: «em va fer un gest traient-li importància i em va dir ‘el que tu diguis’». Aquesta reacció la va fer sentir molt malament: «em vaig sentir molt petita, i vaig veure que , va indicar durant el judici. Per això, va prendre la decisió de «fer veure que no havia passat», i va continuar mantenint un contacte habitual amb el processat, a qui veia els caps de setmana.

No va ser fins al cap de set mesos, el juliol de 2018, quan ja havien deixat la relació, quan la víctima va decidir interposar la denúncia. Havia conegut la seva actual parella, i parlant sobre anteriors relacions havia sortit finalment el tema dels abusos, i li va acabar explicant.

L’acusat ho nega

Al seu torn per declarar, el processat ha volgut contestar a totes les parts per negar les acusacions. Segons ell, aquella nit cap dels que van sortir de festa havia begut gaire i que, per tant, ningú estava en estat d’embriaguesa. Sí que va dir que la víctima es trobava malament i que va vomitar, però va dir que era perquè aquell dia, en ser festes nadalenques, havia menjat molt. També va declarar que aquella nit van mantenir relacions, però va assegurar que van ser consentides.

L’informe psicològic efectuat a la víctima arran de la denúncia va concloure que el relat que va explicar la perjudicada no contenia fabulacions, i que el malestar psicològic que patia era compatible amb els fets.

«Víctima de les mentides»

Durant el judici celebrat a l’Audiència de Girona diversos testimonis van assenyalar que la víctima és una persona «mentidera»: «es creu les seves pròpies històries», va declarar la seva mare. L’acusat va declarar que estava «obsessionada» amb ell i que va trigar un mes a «poder» trencar la relació, perquè ella insistia.

Les acusacions demanen per l’acusat set anys de presó per un delicte d’abusos sexuals amb penetració. En canvi, la seva defensa sol·licita que se l’absolgui perquè entén que «ha quedat acreditat» que la perjudicada «és víctima de les seves pròpies mentides».