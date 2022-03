El 6è Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau, que té per objectiu donar visibilitat al compromís i la creativitat dels i les joves en l’àmbit de la cultura de pau, té enguany regust gironí. Is the same, creat per joves de la Fàbrica Jove de Salt ha guanyat la categoria d’entitats juvenils i podran enregistrament amb un productor musical una peça de rap en un estudi professional de gravació amb assessorament artístic. L’obra parla de temes com la discriminació per ètnia, la immigració i el masclisme. Pandèmia i drets humans, creada per alumnes de 3er d’ESO de l’Institut Escola Lloret de Mar ha guanyat el segon premi, de la categoria reservada a instituts, en la qual l’obra Llutícia, dels alumnes de l’Institut Vall de Llémena de Sant Gregori, ha rebut una menció especial.