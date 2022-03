Un autocar amb un gran remolc per a bicicletes, el Carriletbus.cat, unirà cada cap de setmana a partir del 26 de març les vies verdes de Girona, Sant Feliu de Guíxols i Olot. Els usuaris tindran diverses opcions: des d'agafar el bus a Girona, carregar-hi les bicis i anar fins a Olot per realitzar la ruta de nou cap a Girona o bé començar la ruta en bicicleta a Girona i tornar en bus des de Sant Feliu de Guíxols. Els més experts, a més, podran optar per agafar el bus al matí a Girona fins a Olot i tornar a la tarda des de Sant Feliu fins a Girona amb bus. Les reserves s'hauran de fer a través del web www.carriletbus.cat.

Les Vies Verdes de Girona contenen dos trams, coneguts com els trams del Carrilet, que és per on passava antigament el ferrocarril. El Consorci de les Vies Verdes és qui actualment gestiona i promociona aquest traçat reconvertit en un itinerari per a cicloturismes i senderistes. Aquest recorregut permet visitar la ciutat de Girona, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa o els impressionants paisatges mediterranis del Baix Empordà.