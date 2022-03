El Govern de la Generalitat va fer ahir una crida als sindicats de la comunitat educativa perquè seguin a negociar per a evitar que la vaga s’allargui quatre dies més, tal i com preveu la convocatòria.

La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, va reclamar als representants sindicals que «tornin a la taula de negociació» de la que assegura que fa setmanes que se’n desentenen i que deixin de costat una aturada laboral que, segons el criteri del Govern, està «perjudicant» especialment els alumnes de les escoles. A més, va assenyalar que des de l’executiu es té el «màxim respecte per les reivindicacions laborals i el dret a vaga» dels mestres i professors, i va reiterar «l’admiració» que tenen per la comunitat educativa i per com ha desenvolupat la seva feina en els darrers anys tot i les dificultats afegides. Amb tot, va assegurar que són conscients «que estan cansats física i emocionalment», però va matisar que «ara que es veu el final de la pandèmia, el que cal és tirar endavant les transformacions necessàries i urgents» que planteja el Govern, reiterant així la intenció de l’executiu de fer les reformes plantejades. «El que costa d’entendre i el que el Govern no pot compartir és que la resposta a les reformes necessàries sigui una aturada de cinc dies», va sentenciar.

Mentrestant, milers de docents es manifestaven pels carrers de Barcelona en el primer dels cinc dies de vaga convocats pels sindicats educatius contra la política del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

La mobilització, que va arrencar als Jardinets de Gràcia, va reunir un total de 22.000 persones segons la Guàrdia Urbana, i fins a 60.000 segons els sindicats. Aquests van qualificar la vaga d’«històrica» i van xifrar el seguiment al voltant del 70%. En canvi, el Departament d’Educació el va reduir al 31% als centres públics i un 8,5% als equipaments concertats. La marxa va finalitzar a les portes del Departament d’Educació, on es van viure moments de tensió perquè part dels manifestants volien accedir a l’interior de l’edifici per a parlar amb el conseller d’Educació. Finalment, Cambray es va reunir amb un representant de cada sindicat. La trobada, però, va ser infructuosa, segons la valoració dels sindicats educatius.