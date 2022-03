Lloret de Mar va ser el destí turistic que més diners va recaptar a les comarques gironines per la taxa turística durant l’any 2021. Amb una recaptació total de 938.611euros, només el van superar a Catalunya Salou (1,35 milions d’euros) i Barcelona (7,93 milions). A les comarques gironines també van destacar Torroella de Montgrí amb uns 398.000 euros, Castell - Platja d’Aro, amb 318.000 euros, i Tossa de Mar (313.000). En el global de Catalunya la recaptació per la taxa turística va superar els 21,7 milions, dels quals 19,1 milions es van ingressar durant el segon semestre, coincidint amb la temporada d’estiu.

La mobilitat internacional es va veure reduïda l’any passat arran de la pandèmia a tot Catalunya, però va haver una notable presència de turisme de proximitat, de l’Estat espanyol i de França, així com també del centre d’Europa.

Lloret, el principal destí turístic de la Costa Brava, va rebre un total de 554.337 viatgers l’any 2021 que van sumar 2.013.765 pernoctacions. Respecte al 2020 ─amb 267.077 viatgers i 874.843 pernoctacions─ ja mostra indicis de recuperació tot i que encara es troben lluny dels 1.303.651 viatgers i 5.801.478 pernoctacions del 2019. L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, va explicar durant la seva participació a Fitur esperava que la recuperació de la mobilitat permetés anar recuperant el mercat internacional.

Fa dues setmanes, en la presentació d’un estudi, Lloret va destacar que el volum de cerques de vols i l’oferta de seients disponibles pel mercat britànic fa pensar que «hi podria haver una reprogramació a l’alça», perquè és un mercat «molt potent» a nivell de cerques. Si això es confirma, la destinació podria recuperar aquest any el mercat britànic, que havia disminuït considerablement arran de la pandèmia. Això no obstant, la guerra a Ucraïna podria trastocar part de les previsions per aquesta temporada.