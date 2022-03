La Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), entitat de la que forma part la gironina Asetrans, considera que el Govern català «criminalitza» el sector del transport de mercaderies arran de les dades presentades pel Servei Català de Trànsit on s’afirma que l’increment de morts a l’autopista va lligat a l’augment del pas de camions.

CETCAT considera que «són estadístiques numèriques, però no analitzades en profunditat. A l’autopista l’increment no només ha estat de camions, sinó també de cotxes».

Des de l’associació demanen que no es «criminalitzi el sector, que és estratègic pel país i és un servei públic. La carretera és el lloc de treball dels transportistes i si hi ha camions significa que hi ha moviment econòmic. Els transportistes ja tenen les carreteres nacionals restringides per circular-hi i, en general, no s’estan duent a terme inversions en infraestructures».

La patronal també demana que «dimiteixi» Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, per la seva «incompetència» al capdavant d’un càrrec que ocupa des de fa nou mesos, «per no atendre les nostres necessitats, per prendre decisions sense consultar amb el sector i per obviar sempre les al·legacions que els fem davant noves restriccions (com, per exemple, fer circular els camioners a 80 km/h i només pel carril dret i sense avançar els diumenges a la tarda)». En aquest sentit també lamenten que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, «no hagi interlocutat amb el sector malgrat les reiterades peticions que se li han fet».

Eduard Ayach, president de CETCAT, afegeix que «pel nostre sector la seguretat és primordial. Som conscients que, en cas d’un accident entre un cotxe i un camió, el vehicle menys pesat té major probabilitat de tenir conseqüències més greus».

L’alliberament dels peatges en el tram gironí de l’AP-7, el passat 1 de setembre, s’ha vist reflectit en un increment de prop del 40% en el nombre de camions que utilitzen la infraestructura. A més, tot i que en menor mesura, també s’ha produït un creixement en la quantitat de turismes. Malgrat que a hores d’ara hi ha alguns peatges que encara no han estat enderrocats, la seva gratuïtat ha fet que la intensitat mitjana diària de vehicles pesats s’hagi situat en 13.269 durant els dos primers mesos de 2022, mentre que l’any 2019 -just abans de la pandèmia- se’n registraven 9.499. A més, el ministeri de Transports preveu un important increment de trànsit de cares a l’estiu.

Les dades de Trànsit mostren que en sis mesos -setembre del 2021 i febrer de 2022- s’han incrementat en un 28% els accidents de trànsit en el tram nord de l’AP-7 que va des de la frontera fins al Vallès -La Roca-. En aquests sis mesos se n’han produït 27. En el mateix període però en prepandèmia, és a dir, del setembre de l’any 2019 fins al febrer del 2020- se’n van registrar 21, un d’ells mortal. En el cas dels vehicles pesants, segons Trànsit, els accidents s’han incrementat un 57%.