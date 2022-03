Els Museus d'Olot restauraran peces del bestiari tradicional. Es tracta d'obres originals que es conserven als magatzems, però que estaven guardades des que es van deixar de fer servir per ballar. En concret, l'Àliga nova original que data del 1949 i que es va substituir el 2002 per una rèplica feta de vidre; la del Gat de Sant Miquel, que es va fer el 1984 i el 1989 es va substituir per una rèplica de cartró i el 2021 per una de fibra de vidre, i la del Pollastre, que data del 1947 i que des del 1996 surt a ballar la seva rèplica de fibra. Coincidint amb l'exposició sobre faràndula que s'inaugurarà el 7 de maig al Pati de l'Hospici, els Museus d'Olot n'han encarregat la restauració.

A més d'aquest bestiari, a la mostra 'Del taller al carrer. La faràndula olotina', s'hi podran veure peces tèxtils antigues de la faràndula, s'explicaran els processos d'elaboració de les figures al llarg de tots els temps i hi haurà un mapa cronològic en què es mostraran totes les peces de faràndula que han anat sorgint al llarg de la història.