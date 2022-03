La Generalitat va derivar, durant l’any 2021, menys aigua del Ter cap a Barcelona. Malgrat haver estat un any «molt sec», la Generalitat indica que es van derivar 129 hectòmetres cúbics, un 8% menys del volum màxim acordat. D’aquesta manera, el departament d’Acció Climàtica explica que el cabal del riu es va complir en tot moment, superant els 3,1 metres cúbics per segon al seu pas per Girona i els 3,3 a la desembocadura. En el pla de gestió per als propers sis anys, que actualment es troba a informació pública, es preveu duplicar la capacitat de dessalinització (dels 80 als 160 hectòmetres cúbics) i de la reutilització (dels 43 als 100 hectòmetres cúbics).

La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, va presidir ahir la tercera sessió de seguiment dels acords de la Taula del TEr, subscrits el 2 d’agost de 2017, i va informar del compliment dels acords al llarg de l’any passat. En els acords de la Taula del Ter es va fixar per al primer període (2018-2022) que no se superés la xifra dels 140 hm3/any d’aigua derivats cap a l’àrea de Barcelona. Des de llavors, aquesta xifra no s’ha superat i, en els darrers dos anys, fins i tot, s’ha reduït en un 8% més del que estava previst. En els anys 2020 i 2021, l’aigua transvasada cap a Barcelona ha estat de 129 hm3/any, una xifra que té especial rellevància al ser un any molt sec i amb un major consum d’aigua respecte 2020, que va ser especialment plujós.