El conseller d’Economia, Jaume Giró, considera que el sector turístic ha de reforçar-se i reinventar-se, però sense aparcar als visitants «de sol i platja» que han fet d’aquesta activitat un dels pilars de l’economia catalana. «Quan ens desfem de les coses que creiem que ja no ens serveixen podem perdre el que ens dona valor», va advertir ahir en unes jornades digitals organitzades per la patronal Pimec per debatre el model turístic. Giró va destacar que actualment aquest sector aporta més del 12% del PIB del país i ocupa a unes 450.000 persones, un pes que s’ha mantingut gràcies a unes basses «robustes» que han sabut encarar-se a la competència i les adversitats.

Tal com va apuntar el conseller, la necessitat d’innovar buscant «possibilitats de millora» no pot fer perdre les «fortaleses» actuals ni la perspectiva d’un futur que el Govern veu amb optimisme. «El turisme de sol i platja permet que milions de persones vinguin cada any a les nostres costes, no poden estar equivocades», va resumir en un acte amb què Pimec volia posar les bases per un «pacte sectorial del turisme» d’àmbit català.

«Treballar amb preus ajustats i marges raonables és una bona idea, el turisme és una indústria que requereix volum» va afegir Giró abans d’assegurar que el mercat prioritari de Catalunya ha de ser Europa. Sobre els reptes del turisme i l’hostaleria, el conseller va apuntar que s’ha de treure més profit de cinc elements: «Producte, preu, proximitat, persones i paisatge».

Per la seva part, l’exconseller d’Economia Andreu Mas-Colell va defensar «regular» però «no restringir» models com el d’Airbnb perquè el turisme beneficiï una part més gran de la societat, no només al sector de l’hostaleria. En aquest sentit, va reivindicar el model dels Països Baixos, on les administracions busquen que aquesta activitat millori la vida del conjunt de la societat.

Mas-Colell també va demanar no «malbaratar» i deixar perdre el projecte d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, una iniciativa que a parer seu és «central» pel futur de l’economia i el turisme català.

Sobre l’impacte que tindrà la guerra d’Ucraïna en el sector turístic, l’exconseller i catedràtic d’economia de la UPF va admetre que hi ha un context de «volatilitat» encara que situacions com la pandèmia han demostrat que la gent continua viatjant i que el sector té capacitat de resistència. Tot i això, va recomanar als empresaris que es blindin davant pròximes crisis perquè l’administració no el podrà socórrer una tercera vegada després de la crisi sanitària i el conflicte armat a l’est d’Europa.