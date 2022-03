El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha assegurat que "s'escoltarà" la veu del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès encara que les tres comarques no acabin formant part de la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern. Puigneró ha admès "algunes diferències" amb ERC sobre la seva inclusió, però també ha dit que, ara per ara, encara no hi ha res decidit. "Tot just hem aprovat la modificació de la llei de consultes", ha concretat el vicepresident. Jordi Puigneró, però, ha subratllat que allò que els dos socis de Govern tenen clar és que les tres comarques, d'una o altra manera, "participaran en el procés de preparació i d'informació del que seran aquests Jocs Olímpics". "Són veïnes amb les altres i, per tant, se les ha d'escoltar", ha dit.