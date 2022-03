Els laboratoris Hipra esperen comercialitzar ja el mes de juny la vacuna espanyola contra la covid que elaboren en la seva seu a Amer (Girona), una vegada completin l'última fase d'estudi, presentin la documentació i rebin l'autorització de l'Agència Europea del Medicament. El director de la divisió de Salut Humana de la companyia, Carles Fàbrega, ha avançat a EFE que la previsió és remetre tota la informació de la primera vacuna espanyola a l'Agència Europea del Medicament a l'abril, per rebre resposta al maig o a principis de juny, per la qual cosa s'esgotaria el termini de comercialització del segon trimestre que va donar al gener la ministra de Ciència, Diana Morant.

Una vegada que arribi la llum verda d'Europa, Hipra entrarà en la fase d'elaboració industrial de la vacuna, la qual cosa es prolongaria únicament una mica més de dues setmanes, després de mesos de preparació de l'antigen. La investigació es troba actualment en la fase III, l'última abans de presentar la documentació, que avalua la «seguretat i tolerabilitat», segons Carles Fàbrega, de la vacuna d'Hipra com a record de qualsevol de les autoritzades fins al moment. Aquí es treballa amb uns 3.000 voluntaris i ja s'ha completat la tasca realitzada en diferents hospitals d'Espanya amb uns 2.500, mentre que, a Portugal i Itàlia, on també col·laboren amb la investigació, no han acabat encara de subministrar les seves dosis. Carles Fàbrega ha subratllat que els resultats de moment van «bé» i que el resum de les dades que es van obtenint és «molt positiu». Tant és així que, en la fase clínica IIb, la dosi de reforç d'Hipra genera una resposta més potent davant de les variants que una vacuna d'mRNA, com és el cas de la de Pfizer.

Les dades deixen «tranquils» als experts espanyols «quant a seguretat i eficàcia», amb uns números que demostren la superioritat de la seva vacuna. Així, entre les persones que van rebre Pfizer com a reforç, la quantitat d'anticossos neutralitzadors contra la covid es va multiplicar per 67 al cap de catorze dies de la seva injecció, mentre que ho va fer per 147 en el cas de la dosi d'Hipra. El director de la divisió de Salut Humana d'aquests laboratoris destaca a més que una de les característiques de la seva vacuna és «la seva versatilitat i el seu ampli espectre de protecció», amb una superioritat evident en estudis previs quan es compara amb Pfizer davant de les variants Beta i Òmicron. La vacuna espanyola d'Hipra està basada en dues proteïnes recombinants estructuralment similars, una corresponent a la variant alfa i una altra a la variant beta, que s'uneixen formant una estructura única anomenada dímer i que està acompanyada d'un adjuvant que incrementa la resposta immunitària. Aquesta combinació és capaç de generar una resposta davant d'una de les proteïnes del virus SARS-CoV-2, coneguda com a proteïna S (d'«spike», anomenada proteïna espigola en espanyol).