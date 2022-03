L'exdirector territorial d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco, és el nou director territorial d'Economia i Hisenda en substitució de Sergi Baulida, que va ser destituït el passat mes d'octubre després de només 40 dies en el càrrec. Inspector d'Educació de professió -els últims dos anys ha exercit al Ripollès-, Polanco ja havia estat anteriorment director territorial d'Empresa i Coneixement a Girona. Ara, afirma que assumeix el nou càrrec "amb la voluntat d’aportar la seva experiència al Consell de Direcció i també amb el compromís de treballar transversalment en els objectius de la Generalitat a Girona". A hores d'ara, Polanco ja s'ha reunit amb la Cambra de Comerç de Girona, i els pròxims dies continuarà l’agenda de trobades amb agents econòmics, institucionals i socials del territori. També s'ha reunit amb la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, i ha participat en la seva primera reunió del Consell de Direcció de la Delegació del Govern a Girona.

Polanco és llicenciat en Ciències Químiques per la UAB, especialitat en Química Industrial. També té un Màster en Direcció Pública per l’EAPC- UOC. Pel que fa a la seva trajectòria professional, va ser cap de laboratori i de qualitat a l’empresa Cromats Industrials de Catalunya. En l’àmbit de la docència va exercir de professor de secundària en les especialitats de Física i Química, així com Tecnologia. També va ser director de l’Institut de Santa Coloma de Farners, del 2001 al 2008 i representant a les Juntes de directors.

Polanco va ser formador en el Programa de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció, i també va ser formador del Curs de Postgrau en Direcció de centres i serveis educatius de la Universitat de Girona. Del 2008 al 2016 també va exercir d’Inspector d’Educació- coordinador en l’àrea de Formació Professional i Tecnologia. Entre els cursos 2020 i 2022 ha estat inspector d’Educació a la comarca del Ripollès. També és autor de diversos articles relacionats amb la convivència escolar i ha estat ponent en jornades de bones pràctiques en aquest àmbit.

Baulida, destituït per "motius professionals"

D'aquesta manera, el departament d'Economia i Empresa haurà trigat gairebé cinc mesos a trobar un substitut a Sergi Baulida, a qui el conseller Jaume Giró no coneixia abans del seu nomenament i qui va destituir per "motius professionals" després que, segons diverses fonts, es registreixen queixes sobre les "maneres de fer" de Baulida en la visita a diferents administracions.