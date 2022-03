El jutjat de guàrdia d’Olot ha enviat a presó dos lladres, amb antecedents, atrapats in fraganti robant dins un pis d’Olot diumenge passat.

Cap a les dues de la matinada la propietària de l’immoble va alerta que sentia fressa a dins de casa. Quan els agents de la policia van arribar al lloc, van enxampar els dos lladres en plena feina. Els arrestats havien entrat al pis a través d’una finestra. Els van detenir com a suposats autors d’un robatori amb força a l’interior de domicili. Tres dies abans ja els havien detingut per una onada de robatoris a cotxes a la població. Aleshores, van sortir en llibertat després de passar a disposició judicial. Els arrestats tenen 20 anys i nacionalitat marroquina, són veïns d’Olot i compten amb antecedents per fets similars.