Les comarques gironines se sumen al Col·laboratori Catalunya en l'impuls que porta a terme el Departament de Polítiques Digitals del Govern. El Col·laboratori CatNord comptarà amb la Universitat de Girona (UdG), la Diputació, l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies (AENTEG) i els ajuntaments d'Olot i Girona. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous en un acte al Parc Científic de la UdG i ha comptat amb la presència de la directora general de Societat Digital, Anna Barbany, que ha destacat que la posada en marxa del Col·laboratori CatNord suposa «la consolidació del projecte» i ha deixat clar que continuaran impulsant-lo en altres parts del territori.

El de les comarques gironines és el tercer que es posa en marxa a Catalunya després del Col·laboratori CatSud i el Col·laboratori Anoia. Es tracta doncs d'una xarxa de col·laboració entre administracions, universitats, empreses, ciutadania i centres de recerca, vinculada en aquest cas al territori gironí. En aquest sentit, Barbany destaca que parteix dels laboratoris o espais d'experimentació existents i aprofita els actius i coneixements dels diversos actors clau al territori per innovar conjuntament i resoldre els reptes que es plantegen en aquesta zona.

Amb les entitats participants actualment, al Col·laboratori CatNord s'hi podran treballar projectes al voltant d'àmbits com el turisme de coneixement, la unió de natura i tecnologia, la innovació digital en escoles d'alta complexitat, la indústria de l'alimentació ecològica o la comunió d'ètica i intel·ligència artificial. A l'acte de presentació també hi ha intervingut el vicerector de Projectes Estratègics de la UdG, Josep Calbó, i el director adjunt de la Fundació i2CAT, Artur Serra, a més de representants de la resta d'actors i entitats. Durant l'acte també s'ha ofert la visió del Col·laboratori Catalunya a curt i llarg termini, que demana continuar promovent l'extensió de les iniciatives territorials arreu del país i per consolidar-se com a agent coordinador i referent dels col·laboratoris desplegats amb l'objectiu últim de dotar Catalunya d'un sistema d'accés universal a la innovació.

El tercer a Catalunya

A mitjans del 2020, la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat va impulsar el primer col·laboratori de Catalunya, el Col·laboratori CatSud, com a pilot per provar el concepte, la metodologia i el funcionament real d'un col·laboratori al territori català i valorar la viabilitat d'estendre el projecte a tot el país. Els promotors d'aquell primer col·laboratori van ser, a més de Polítiques Digitals, la Fundació i2CAT, la Diputació de Tarragona, els ajuntaments de Tarragona, Reus i Amposta, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Clúster del Moble i l'Associació Reus Ciutat Sàvia. Des d'aleshores, els membres inicials del CatSud i d'altres entitats que s'hi han anat adherint han posat en marxa, col·laborativament, diferents projectes d'innovació social i digital que abans d'aquesta posada en comú haurien estat molt més difícils de promoure.