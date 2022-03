Un autocar amb un gran remolc per a bicicletes unirà, cada cap de setmana a partir del proper 26 de març, la ciutat de Girona amb Olot i Sant Feliu de Guíxols, per tal de donar servei a tots els usuaris d’aquesta via verda. Es tracta del nou CarriletBus.cat, que oferirà tres opcions diferents als ciclistes que decideixin agafar-lo.

La primera opció consistirà en agafar l’autocar a Girona, carregar-hi les bicicletes i anar fins a Olot per fer la ruta amb bicicleta fins a Girona. La segona opció consistirà en començar la ruta ciclista a Girona i tornar amb autocar des de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, la tercera opció -per als que estiguin més en forma- permetrà agafar l’autocar al matí des de Girona fins a Olot i tornar a la tarda des de Sant Feliu de Guíxols amb bus fins a Girona. Dels volcans a la costa L’antic traçat del carrilet entre Olot i Sant Feliu de Guíxols va a càrrec del Consorci de les Vies Verdes, que és qui gestiona i promociona aquest traçat d’un antic ferrocarril reconvertit en un itinerari per a cicloturismes i senderistes. Aquest recorregut permet visitar la ciutat de Girona, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa o els paisatges mediterranis del Baix Empordà.