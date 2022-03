El Govern obrirà una línia de subvencions d’1,5 milions d’euros per ajudar ONGs catalanes que treballin sobre el terreny a Ucraïna i països limítrofs. Ho va anunciar la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, en una visita a Riudellots de la Selva on es va reunir amb membres de l’ajuntamenti ha visitat uns habitatges cedits pel consistori per a l’acollida de refugiats ucraïnesos. En total, s’hi allotgen unes 21 persones, la majoria mares i nens d’entre 3 i 16 anys, que ja s’han escolaritzat. A la imatge, alguns dels refugiats acollits en un pis de Riudellots.