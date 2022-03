El 45,2% dels catalans està d’acord amb l’avançament del curs escolar mentre que el 36,5% no ho comparteix, segons l’enquesta Òmniubus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) realitzada entre el 17 de novembre i el 17 de desembre del 2021 a un total de 1.200 persones.

Els electors de la gran majoria de partits donen suport a la decisió del Govern. Només els votants de Vox són més partidaris de no avançar el començament del curs i en el cas dels de Cs, estant dividits. Pel que fa a les diferències segons grups d’edat, la franja d’enquestats que tenen entre 18 i 24 anys són els que es manifesten més clarament en contra la mesura, en un 68,5%. I entre els que tenen entre 25 i 34 anys també hi ha més detractors que favorables a modificar el calendari escolar. En canvi, a la franja de les persones entre 35 i 49 anys, per tant, en edat de tenir fills a l’escola, un 51,6% està a favor de l’avançament del curs i un 36,2 % s’hi manifesta en contra. En el cas dels que tenen entre 50 i 64 anys, també són majoria els que volen que les classes comencin abans, en un 45’5%. I així també ho creu el 47,6% dels majors de 64 anys.

D’altra banda, un 72% dels enquestats valora positivament que els escoles hagin estat obertes en pandèmia i un 74% demana que es redueixin les ràtios.

L’enquesta es va realitzar abans que el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, anunciés a principis de febrer que el curs que ve les classes començaran el 5 de setembre a Primària i el 7 de setembre a Secundària. Una decisió criticada pels sindicats d’ensenyament i que és un dels motius per la vaga d’aquests dies als centres educatius.