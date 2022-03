A partir de les 9:30h · Botiga al carrer de l’Associació · Carrer Nou, Av.Sant Francesc i Carrer de Santa Clara

L’Associació de comerciants de la Zona U de Girona organitza la botiga al carrer. L'esdeveniment tindrà lloc al carrer Nou, avinguda de Sant Francesc i petit Santa Clara.

A les 11h · Posem-hi poesia · Biblioteca Salvador Allende

Vols conèixer en Daniel? Aquest vailet de cara pigallada, ulls vius i cabell escarolat? Vine, i acompanyats de la fada encantadora que duu per nom Poesia, sabràs com és un dia de la vida d'en Daniel. Ai las! Posem-hi poesia!

A les 11h · Projecció: 50 graus · Cinema Truffaut

50 GRAUS pretén oferir, en poc més de 60 minuts, una visió sobre què suposa el canvi climàtic i les amenaces que se’n deriven: augment de la temperatura, del nivell del mar, de la intensitat i freqüència de les tempestes, debat territorial, energia, alimentació, processos de retroalimentació, punts de capgirell, migracions climàtiques.

A les 17h · Escacs per a Tothom · Centre Cívic Pla de Palau

El club Escacs Gerunda i el Centre Cívic Pla de Palau segueixen impulsant els escacs en les seus diferent nivells. Organitzen campionats i un bon repertori de nivell de formació.

A les 20h · Zaz: Organique Tour · Auditori

Zaz torna amb el seu cinquè disc la primavera del 2022. Es tracta d’un àlbum elaborat durant la primavera del 2020 i, per tant, en ple confinament: una solitud forçada però benvinguda i un nou treball pintat amb emocions sinceres a on s’ha pres el temps d’aplicar un color particular a cada cançó.

A les 21h · Futbol: Girona FC-UD Eivissa ·Estadi de Montilivi

Partit de la jornada 32 de la Lliga Smartbank que enfrontarà al Girona FC i a la UD Eivissa a l’Estadi Municipal de Montilivi.

Banyoles

A les 20h · GIO Symphonia y Kebyart Ensemble · Auditori de l’Ateneu

La GIO Symphonia és un projecte orquestral versàtil que, després de deu anys de trajectòria exitosa, inicia una nova etapa sota la direcció artística de Francesc Prat amb la voluntat de portar més enllà les experiències musicals convencionals i consolidar-se com una de les orquestres de prestigi del nostre país.

Bescanó

A les 20:30h · Teatre: “Començar” · Teatre Municipal

La festa que la Laura ha fet per estrenar el seu pis s'ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els dos tenen prop de 40 anys. Ella, té una feina d'alta direcció que li agrada i no té família propera. Ell, té una feina d'administratiu que detesta, i està divorciat. Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant de l’altra. Semblen a kilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar-se a veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar?

Figueres

A les 18h · El Pot Petit: “Vull cantar i vull ballar” · Teatre el Jardí

En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus amics a prop no saben què fer! Cantant i ballant els aniran retrobant. Qui serà el primer a sortir a fer-los bellugar sense parar? El mico? Els Pirates Rodamons? El Drac Rac? Sigui qui sigui segur que els farà cantar i ballar com mai!

Lloret de Mar

A les 20h · Como una canción de los 80 · Teatre

Una comèdia musical, amb banda de rock en directe, que parla de la història de quatre amics des de l’institut fins a l’actualitat. Amb els temes musicals més importants tant a niovell nacional com internacional dels 80 i els 90 i alguns d’actuals com a banda sonora de l’espectacle. Més de 50 cançons que han marcat a moltes generacions en directe. Una comèdia divertida i entranyable amb grans dosis d’humor i ritme. Como una canción de los 80, és un espectacle per riure i gaudir de la música, sigui quina sigui la teva generació.

Olot

A les 17h · Instal·lació: la Biblioteca de la curiositat infinita · Teatre Principal d’Olot

Això és un espectacle i una instal·lació on la gent és convidada a recórrer les diferents seccions per descobrir el material poètic i fantàstic que s’amaga en el món dels llibres. El públic, convertit en protagonista, es prepara per descobrir una biblioteca especial on cada llibre és un viatger que si bé no pretén canviar el destí de cap ànima sí que ofereix la possibilitat de convidar-la cap a un univers fascinant.

Roses

A les 20:15h · Sexter Gerió. Tango · Teatre Municipal

Piazzola va ser un Bandoneista i compositor argentí, considerat un dels músics més importants del segle XX, i un dels compositors més importants de tango de tot el món. En aquest concert es podrà gaudir de les seves melodies més conegudes, com Las 4 estaciones porteñas, Oblivion o Adiós Nonino. Interpretades per un quartet de corda amb piano i contrabaix.

Salt

A les 22h · Arnau Griso: Última gira · Sala La Mirona

Arnau Griso anuncia la seva separació i presenten “Eric Blanch”, un últim disc al costat d’una gira de comiat per a celebrar amb els seus fans la fi d’aquesta etapa. Continuant amb el "buenrollismo" per bandera presenten aquesta gira en la qual convertiran aquesta separació en una autèntica festa com a les que ens han acostumat en les seves anteriors gires amb “Revolución Bananera”.