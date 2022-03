Tot i que la llei espanyola contra el canvi climàtic no ho preveu, Catalunya ha apostat per fer un pas més enllà i ampliar als municipis de més de 20.000 habitants les restriccions de mobilitat als vehicles més contaminants. Així, mentre la normativa estatal parla de l'establiment de zones de baixes emissions (ZBE) en ciutats de més de 50.000 habitants i aquelles de més de 20.000 que superin els nivells màxims recomanats per a la salut humana, el compromís adquirit aquest divendres en la tercera cimera catalana per la qualitat de l'aire és que siguin totes les poblacions d'aquesta mida les que fixin ZBE, com la que ja funciona a Barcelona des de fa dos anys, siguin quins siguin els seus índexs de contaminació atmosfèrica.

A les comarques gironines, a banda de Girona, la mesura afectarà Figueres, Blanes, Lloret, Olot, Salt, Palafrugell, Sant Feliu i Banyoles. En total afecta 67 poblacions, que formen una gran corona al voltant de Barcelona (incloent-hi les localitats costaneres del Baix Llobregat i el Garraf), però també a l'àrea del Vallès Occidental-Maresme i al Camp de Tarragona. Altres punts, ja més aïllats, són els dos grans municipis de l'Ebre (Amposta i Tortosa), la conurbació de Girona i la ciutat de Lleida, a més de les principals capitals de la Catalunya Central (Vic, Manlleu, Manresa, Igualada, Valls i Vilafranca del Penedès, entre d'altres). El compromís firmat aquest divendres en un acte oficial al Palau de Pedralbes de Barcelona és que d'aquí a tres anys tots hagin fixat les bases i hagin començat ja a desplegar els criteris d'aquestes noves ZBE. Tots els municipis de més de 20.000 habitants hauran de tenir zona de baixes emissions